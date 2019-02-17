幫台南的農漁民行銷產品？　陳筱諭勸龍介叔別誤了台灣前程

▲陳筱諭到台南佳里區了解當地居民正想推動的木玫瑰，和養鹿產業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對謝龍介指稱，民進黨没有給台南人過好日子，所以他要幫台南的農漁民行銷產品一事，陳筱諭表示，台南在民進黨執政後，基礎建設比過去國民黨長年執政時，都是翻倍成長，去年少數種類農產品滯銷，只是一時施政瑕疵所致。

陳筱諭說，如果龍介叔因而認為，只有到大陸開闢農產品通路，才能解決農產品滯銷問題，不但易中對岸統戰技倆，最後甚至可能擴張到整個台灣經濟都受到對岸箝制。

陳筱諭繼續深入基層行程，2月17日中午到佳里關心在地居民想配合政院推動地方創生的「木玫瑰」新創產品時強調，台南有很多種名列全台第一的的農產品，例如麻豆文旦、大內木瓜等，甚至連內銷都不夠。台南曾文區生活水準，就是因為綠營執政後，扭轉過去國民黨長期威權統治的停滯不前，民眾的政黨傾向才會出現「綠到出汁」的情形。

陳筱諭強調，台南的農漁業需要的是全面進行第二度升級，包括產育技術翻新學日本、以色列，行銷全球學荷蘭！她也奉勸謝龍介，不要為了一時選票，誤了台灣前途。

陳筱諭指出，過去國民黨威權長期在台南執政，黨政軍資源好處一把抓，台南人幾乎没有翻身的機會；民進黨在解嚴後，好不容易取得執政權，當然拼命為台南人民做事、謀福利！

從1993年開始，陳唐山、蘇煥智；1997年起的張燦鍙、許添財市長，一直到縣市合併後的賴清德市長，至今一直都是綠營執政，而台南的施政滿意度也始終在全國各縣市名列前茅。政府的作為，老百姓感受最深，這是這個選區會綠得出汁的原因！

陳筱諭說，新潮流勢力在民進黨黨內坐大後，情況開始轉變！大家都感覺到，新潮流越來越像威權時期的國民黨了，任何政治經濟資源，他們都想整碗棒去！這種政客作為就是我們台南基層最痛恨的地方！

陳筱諭說，即使高雄人不欠民進黨，在地台南人也没辦法認同國民黨，因為國民黨過去掌權的貪污腐化，印象實在太深刻，即使解嚴後到今天，也看不出有任何改革的跡象。只是，現在的台南人更討厭越來越像國民黨的新潮流。

陳筱諭表示，自己是基層企求改革的代表，是正港台灣派！她在麻豆土生土長，也是這個選區最基層的農民，會堅持出來參選，就是要讓藍綠兩黨的統治階層看清楚，什麼才是基層人民的心聲。基層人民現在要的就是改革，更民主的改革，不是政黨派系把持下的假改革、也不是選前喊口號，選後全忘掉！

陳筱諭強調，這次立委補選，台南的選民會用選票給兩大政黨一個警惕，選民不會保證一定讓誰拿到2020的權杖，只有聽取人民的心聲，用心為百姓做事的人才會是最終贏家！