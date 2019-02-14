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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

打破司法象牙塔！人民看懂、聽懂　司改才有感

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▲▼恐龍判決，恐龍法官，小孩，生氣，教養，發怒。（圖／視覺中國）

▲司改要讓人民有感，要先讓人民看懂、聽懂。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統上任後，高舉司法改革大旗，召開全國司改國是會議。但在司改國是會議落幕1年半後，民眾對司改仍舊沒有信心。追根究柢，就是因為司改內容太過打高空，讓人民無感。台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，讓人民看懂、聽懂，這才是讓人民有感的司法改革。

人民對司法不信任、對司改沒信心，從TVBS一月底公布的民調就可看出，有近6成（58％）的民眾不信任司法，遠高於相信司法的25％。此外，還有近半數（49％）民眾不信任「檢察官」公平公正辦案、6成以上（61％）民眾對蔡英文總統推動的司法改革沒信心，比例均比往年提高。

司法體系一直都給人菁英階級、高高在上的感覺，久而久之，自然與人民越來越遠。因此從1999年的「全國司法改革會議」開始，到2016年蔡英文推動的「全國司改國是會議」中，都不斷要求「讓人民參與」接地氣……但，還是象牙塔中的閉門造車，還是挽救不了人民對司法失望的結果。

對於人民對司法改革無感，台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，要讓人民更有感的，是檢察官偵辦速度快，態度好；法官判得又快又好，最重要的是「用人民懂的語言」。何俊英強調，以往的書類「司法語言」太多，民眾看不懂、聽不懂，所以如何用人民的語言解釋法律問題，讓民眾清楚知道什麼叫打官司？自己有沒有道理？這才是人民有感的司改。

沒錯，司改要有感，人民要對司法有信心，從人民看懂、聽懂做起。除了捨棄艱澀難懂的「司法語言」，第一線面對人民的法官、檢察官，是否願意從高高在上的態度，走下神壇，用更多的同理心，面對民眾接地氣。
 

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關鍵字：法律,人權,國民法官,不信任司法,司法院,司法改革,許宗力,司法改革,司改,人民檢察審查會,接地氣,司法官評鑑

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