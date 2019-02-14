色法官開鋤！北高行法官陳鴻斌性騷女助理　輕罰200萬改重判免職

▲法官陳鴻斌性騷擾女助理，職務法庭做出改判。此為示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北高等行政法院法官陳鴻斌對女助理多次性騷擾，司法院職務法庭再審後改輕判罰款200萬元，引發爭議。案經職務法庭審理後，14日做出改判，廢棄輕判罰款的判決，仍將陳鴻斌免除法官職務。

陳鴻斌被控自2012年起，以「祈禱、感動」等藉口，多次要求女助理握手、擁抱，並表示有他的支持，續聘助理應無問題。女方為了保住工作，勉強討好態度回應。陳在助理續聘審核會議前一天，還對助理說「當天晚上free」，邀女方到政大河堤散步，並涉嫌趁機強吻。

被騷擾女助理事後在臉書抒發心情，法官評鑑委員會認為陳言行不檢、違反法官倫理規範移送，職務法庭以違反法官法，2016年10月間判決免除陳法官職務，改任其他職務。陳不服提出再審，職務法庭再審後，上週四做出改判，改處陳罰款法官一年薪水，約200萬元。再審決定出爐後，引發爭議。

此外，承辦本案的基隆地院法官陳志祥，在判決原本完成公布前，多次在廣播、電視上侃侃而談本案，引發更大風波。司法院認為他違反相關規定，也將陳志祥送法官評鑑委員會進行個案評鑑。至於陳鴻斌輕判案件，經監察院提出在審後，職務法庭重新審理，於14日做出改判。

而由於本案引發太多爭議，司法院也訂立法官媒體發言準則，另外也研修職務法庭制度，採一級二審制，設置職務法庭於公務員懲戒委員會（公懲會將研議改為「懲戒法院」），並就事實審之第一審職務法庭成員，包含法官以外人員。



▼司法院職務法庭書記官長林玉苹，說明裁判結果。（圖／記者吳銘峯攝）