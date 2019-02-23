尼泊爾計畫採中國標準軌距建鐵路　日媒：發揮「牽制印度」作用

▲尼泊爾總理奧利（左）去年應邀訪問中國，與中國國家主席習近平（右）會面。（圖／翻攝自新華社）

記者朱世凱／綜合報導

日媒近日指出，尼泊爾針對主要鐵路線路的建設計劃，決定採用與中國軌距相同的標準軌。這項舉動將使尼泊爾在經濟層面與中國的聯繫更緊密，也可能發揮牽制印度的作用。

據《日本經濟新聞》報導，尼泊爾基礎設施與交通部長馬哈塞特（Mr.Raghubir Mahaseth）接受採訪時證實上述消息，他表示，「將在今後6個月內敲定（鐵路建設計劃）」。關於圍繞通過首都加德滿都（Kathmandu）的東西路線和與中國連接的北部路線，馬哈塞特則說，「已決定採用標準軌（軌距為1435毫米）」。

目前尼泊爾僅東南部城市賈奈克布爾（Janakpur）到印度的一條鐵路線路，該鐵路於1930年代開通，2014年起停運，全​​長約30公里。報導指出，包含賈納克布爾線路在內，尼泊爾南部的5條線路計畫採用與印度相同的寬軌（1676毫米）標準建設。

不過馬哈塞特表示，這只限邊境附近，其他鐵路將採用標準軌。「我們已向印度提議，未來把印度邊境附近的鐵路也更新為『標準軌』，設法勸說印度採用中國的方案。」

▼尼泊爾計畫採中國標準軌距建鐵路。（圖／翻攝自觀察者網）

觀察者網則指出，2016年3月21日，尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）對中國進行訪問期間，尼泊爾鐵路建設提出議事日程，中尼雙方同意在「一帶一路」倡議下推進重大項目發展；2017年9月，尼泊爾副總理兼外長馬哈拉（Mr.Krishna Bahadur Mahara）在北京訪問期間，與中國外交部長王毅舉行了會談，雙方敲定了中尼跨境鐵路的建設方案。

2018年6月21日，國務院總理李克強在北京與尼泊爾總理奧利展開會談，雙方簽署中尼兩國跨境鐵路協議，將拉日（拉薩至日喀則）鐵路延伸至尼泊爾首都加德滿都，當時預期整個準備項目在8月完成。

據悉，中尼鐵路項目包含中國段和尼泊爾段，中國段是拉薩到吉隆縣，由青藏鐵路網延伸而成，全長700多公里，其中在中國的路段佔五分之四以上，預計2022年可以建成；到了2020年之後，中尼兩國將再修建從中國吉隆縣到尼泊爾首都加德滿都的鐵路。

尼泊爾現有的鐵路僅上世紀20年代英國殖民期間建造的59公里窄軌鐵路（軌距0.762公尺），由尼泊爾南部邊境通往印度，由於年久失修，該鐵路目前僅20至30公里還在營運。