　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

尼泊爾計畫採中國標準軌距建鐵路　日媒：發揮「牽制印度」作用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼尼泊爾總理,奧利,習近平,李克強（圖／翻攝自新華社）

▲尼泊爾總理奧利（左）去年應邀訪問中國，與中國國家主席習近平（右）會面。（圖／翻攝自新華社）

記者朱世凱／綜合報導

日媒近日指出，尼泊爾針對主要鐵路線路的建設計劃，決定採用與中國軌距相同的標準軌。這項舉動將使尼泊爾在經濟層面與中國的聯繫更緊密，也可能發揮牽制印度的作用。

據《日本經濟新聞》報導，尼泊爾基礎設施與交通部長馬哈塞特（Mr.Raghubir Mahaseth）接受採訪時證實上述消息，他表示，「將在今後6個月內敲定（鐵路建設計劃）」。關於圍繞通過首都加德滿都（Kathmandu）的東西路線和與中國連接的北部路線，馬哈塞特則說，「已決定採用標準軌（軌距為1435毫米）」。

目前尼泊爾僅東南部城市賈奈克布爾（Janakpur）到印度的一條鐵路線路，該鐵路於1930年代開通，2014年起停運，全​​長約30公里。報導指出，包含賈納克布爾線路在內，尼泊爾南部的5條線路計畫採用與印度相同的寬軌（1676毫米）標準建設。

不過馬哈塞特表示，這只限邊境附近，其他鐵路將採用標準軌。「我們已向印度提議，未來把印度邊境附近的鐵路也更新為『標準軌』，設法勸說印度採用中國的方案。」

▼尼泊爾計畫採中國標準軌距建鐵路。（圖／翻攝自觀察者網）

▲▼尼泊爾計畫採中國標準軌距建鐵路。（圖／翻攝自觀察者網）

觀察者網則指出，2016年3月21日，尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）對中國進行訪問期間，尼泊爾鐵路建設提出議事日程，中尼雙方同意在「一帶一路」倡議下推進重大項目發展；2017年9月，尼泊爾副總理兼外長馬哈拉（Mr.Krishna Bahadur Mahara）在北京訪問期間，與中國外交部長王毅舉行了會談，雙方敲定了中尼跨境鐵路的建設方案。

2018年6月21日，國務院總理李克強在北京與尼泊爾總理奧利展開會談，雙方簽署中尼兩國跨境鐵路協議，將拉日（拉薩至日喀則）鐵路延伸至尼泊爾首都加德滿都，當時預期整個準備項目在8月完成。

據悉，中尼鐵路項目包含中國段和尼泊爾段，中國段是拉薩到吉隆縣，由青藏鐵路網延伸而成，全長700多公里，其中在中國的路段佔五分之四以上，預計2022年可以建成；到了2020年之後，中尼兩國將再修建從中國吉隆縣到尼泊爾首都加德滿都的鐵路。

尼泊爾現有的鐵路僅上世紀20年代英國殖民期間建造的59公里窄軌鐵路（軌距0.762公尺），由尼泊爾南部邊境通往印度，由於年久失修，該鐵路目前僅20至30公里還在營運。

ET快訊
蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻
幫要補班的自己充電吧！超商+超市今「咖啡買1送1」懶人包

關鍵字：尼泊爾,鐵路,印度,中國,尼泊爾,標準軌,一帶一路

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

26歲空姐離奇墜樓毀容！失憶4年「變這樣」…反覆狂念：房間裡有壞人

深夜回家撞上陌生男！她手臂劇痛…一看「小血洞」　網嚇：3個月記得驗

影／多次約會都放鴿子！　「渣男友」怒邀已婚兄弟硬上她

你吃「元宵」還是「湯圓」？內行人揭5大差別　網：長知識了！

通車12年鋼纜斷裂！網傳深圳灣大橋「朝海面下垂」　路政署：目前安全

噁！公園河道驚見50死豬漂浮　全身腫脹發臭汙染水源

解放軍藉「台海衝突」練兵？　美專家：2049年前機率不大

嫦娥四號搶先登陸月球！　「關鍵發動機」首次揭曉

航空展彩排！印度2特技飛機空中「相撞墜毀」　驚悚畫面曝光

「灌湯水餃」驗出含非洲豬瘟病毒　三全聲明：已全部封存

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

挑戰冰寒極限！陸客-5℃瑞士雪山「露鳥」解放爽翻　網全看傻

尼泊爾計畫採中國標準軌距建鐵路　日媒：發揮「牽制印度」作用

川普談5G：不想人為封鎖市場　包括華為！

華聞快遞／國務院：全面推進北京市服務業擴大開放綜合試點

兩岸再戰「一國兩制」　陸委會連夜開火　痛批國台辦欺騙伎倆

9歲童被「狗舔手傷口」患狂犬病！發作「喝水像被掐」　6天後身亡

陳明通談兩岸政治協商　國台辦反批「逆歷史潮流而動」

廣州成衣廠開「月薪7萬」…仍招嘸人！專家直指這2關鍵原因

佔路肩堵救護車！她下跪「求司機讓道」猛磕頭30分鐘…爸爸送醫亡

習近平會沙國王儲　盼兩國加快簽署「一帶一路」倡議

統一發票來自這裡　台中印刷探索館還可以印製專屬棉T

台北市40年老店永福樓24日熄燈　最後一夜訂位已滿

坐博愛座遭吼：快起身！骨折妹怒飆回擊「Hold全場」　正義魔人臉腫：慚愧

對綠釋善意？願幫余天站台　柯文哲：活在世上不只有政黨

TOYOTA「海力士」廂型車價格曝光！105.9萬起配額只有60台

同樣是指紋辨識　三星Galaxy S10超聲波辨識技術為何更強

中職／郭勇志考量生涯規劃　離開富邦投入基層

為工作日本買車！遠房親戚借車遭拒狂酸「借長輩是應該的啊」…通勤男秒爆氣

南港輪胎800億開發案通過　「世界明珠」預計4月公開銷售

談課「空店稅」　柯文哲：房屋持有成本太低大家寧可不出租

大陸熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…..

「狗舔手傷口」患狂犬病！童病發..

廣州成衣廠月薪7萬　仍招嘸工

兩岸再戰「一國兩制」　陸委會連..

26歲空姐離奇墜樓毀容！失憶4..

杭州房東21坪套房月租1.8萬..

兩制台方案　陸學者：會與港不同

河北無用愛迪生　廢到擁300萬..

電梯內非禮女子！色狼遭踢蛋撞臉

逆歷史潮流而動 國台辦回應陳明..

寒假作業「觀察螞蟻」　家長：冬..

空姐陷裸照門風波　擺脫陰影秀婚..

習近平會沙國王儲　談一帶一路

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

更多熱門

相關新聞

習近平會沙國王儲　談一帶一路

大陸國家主席習近平今（22）日在北京人民大會堂會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），希望兩國加強發展戰略對接，深化利益融合，加快簽署「一帶一路」倡議及沙烏地阿拉伯「2030願景」對接實施方案。

沙國王儲抵北京　與習談一帶一路

「光輝戰機」亮相印度航空展　

杜特蒂計畫4月訪京會見習近平

陸企全球併購案 1月份共30起

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡買1送1」大整理

台南女殺人案轉彎　警：她預謀犯案

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸臉」

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面