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共軍疑將日機當攻擊假想標的　日本高度關注

▲空自現役E-767空中預警機。（圖／JASDF）

▲日本空自現役E-767空中預警機，日前被解放軍當成模擬攻擊的目標。（圖／JASDF）

文／中央社

日媒報導，中國在新疆沙漠地帶的靶場，設置了狀似日本自衛隊的波音E-767空中預警機模擬物。日本首相岸田文雄受訪時說，將抱持重大關心，注視相關動向。

日本經濟新聞（日經）獨家報導，經多位專家及解析衛星圖像確認，中共軍方在新疆維族自治區的沙漠地帶設置了狀似日本航空自衛隊波音E-767空中預警機（AWACS）的構造物。有自衛隊前幹部指出，這可能是共軍在訓練以飛彈攻擊自衛隊飛機的假想標的。

岸田今天接受日經專訪時表示，中國強化軍力缺乏透明性的情況正在發生，日本對中國軍事活動急速擴大懷有很強的憂慮。

岸田被問及是否對相關的衛星圖像有所掌握時，表示不便回答。他強調，會抱持重大的關心，注視相關的動向。

日本防衛大臣岸信夫今天在例行記者會上表示，中國的國防政策及軍力透明性不足，中國的軍事動向已成為地區與國際社會安全保障上的強烈憂慮。

他還說，中國在缺乏透明性的情況下，國防費用持續以高水準的程度增加，包括核武及飛彈戰力在內，軍力的質與量都廣泛且急速的在強化中。

日本外務大臣林芳正今天被問及是否擔心「台灣有事」（有緊急狀況）日本將遭到攻擊一事。他回應，台灣海峽的和平穩定對國際社會的穩定來說是很重要的。他還說，日本當然會做好萬全的體制整備，以因應任何事態。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一表示，對於中國軍方的動向將抱持重大的關心，致力於情報的蒐集及分析。

日本的在野黨國民民主黨黨魁玉木雄一郎對日經表示，他認為，這是中國為了統一台灣，正一步步在做準備。

日經報導，E-767有「飛行的指揮塔」之稱，以時速800公里的速度在高空飛行，續航距離約9000公里，可持續偵測逾10小時，且可長時間監測廣大的區域。

E-767具有雙引擎及機背上的圓盤狀雷達可以偵測到地面雷達無法捕捉的遠方飛機與飛彈。目前全球只有日本航空自衛隊使用搭載雙引擎的空中預警機，日本有4架，皆部署於靜岡縣航空自衛隊濱松基地。

報導說，中國認為，美、日在台灣有事之際會聯手應對，鑑於烏克蘭獲得歐美軍援，造成俄軍攻勢停頓，中國提升對美日聯手應對的警戒，日本的自衛隊因而成了共軍瞄準的標的。

報導還說，美國海軍研究協會（USNI）去年11月在這次衛星拍攝的地點附近發現狀似美軍驅逐艦的模擬靶艦，今年5月又發現模仿台灣東部軍港蘇澳港的設施和彈道飛彈的彈痕。這次則是首度發現有疑似日本自衛隊飛機的模擬機。

有專家認為，中國此舉意味著如果兩岸發生衝突，共軍可能攻擊日本基地。

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