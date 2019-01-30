俄公布Su-35尾行美F-18「羞辱恥照」　日F-15支援也被玩弄

▲Su-35戰鬥機示意圖。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯社群網路上最近在瘋傳一系列Su-35戰鬥機在遠東地區附近的空域，羞辱美國F/A-18大黃蜂戰鬥機的照片，讓俄羅斯網友聲稱，「誰才是空中的老大」。

根據俄羅斯媒體《真理報》報導，事件發生在遠東地區附近的空域，2架Su-35戰鬥機偵測到有4架F/A-18大黃蜂戰鬥機接近，一名俄羅斯指揮官決定「監視」靠近的訪客。

其中一架Su-35飛向F/A-18，並已最接近的位置靠到F-18的右側。F/A-18的機組員開始拍攝Su-35，Su-35機組人員也作了同樣的事，並將照片回傳到地面的指揮中心。

▲日本F-15示意圖。（圖／取自維基百科）



美國人不喜歡被Su-35搶佔空優，因此連絡4架日本的F-15戰鬥機前來支援，但是日本的F-15也攔不住Su-35。報導還強調，誰才是天空中「真正的老大」。

根據美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，一位聲稱是俄羅斯戰鬥機飛行員的消息人士上傳了相關照片，還強調兩架Su-35尾行並「羞辱」了美國F/A-18戰機，直到日本F-15才讓事件落幕，但是過程中F-15還是被戲弄，面子明顯掛不住。

▲ 俄羅斯Su-35飛行員聲稱尾隨拍下F/A-18。（圖／翻攝自fighter_bomber_instagram）



美國既未證實，也未否認這件事，但是F/A-18最近確實有在遠東地區活動，俄羅斯媒體報導很多這類的故事，但這些故事未必有更有力的證據能夠證明。