台灣最想買！F-35隱形戰機名列「史上最糟5大戰機」

▲美軍F-35A戰鬥機。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

F-35閃電II戰鬥機被譽為是「天下第一戰機」，總統蔡英文也在2017年表達想要購買的意願，但是美國媒體卻認為F-35昂貴的不僅價格昂貴，而且可能無法實現設計師當初的承諾，堪稱是「美國史上最糟5大戰機」之一。

軍事專家馬宗達（Dave Majumdar）在美國媒體《國家利益》（The National Interest）投書指出，美國曾經生產出P-51、F-86、F-15與F-16等經典戰機，卻也有不少糟糕的戰機，包括P-59、F7U、F-11與F-102、F-35等戰機。

▲P-59噴射戰機。（圖／翻攝自美國空軍國家博物館）



貝爾公司（Bell Aircraft）生產的P-59 Airacomet是美國第一款量產的噴射戰機，與英國的格羅斯特流星戰機（Glaster Meteo）、德國的Messerschmitt Me 262戰機是同時代的產物，但是性能測試不如P-38、P-47等螺旋槳飛機，也不如二戰時日軍的零式戰機。P-59最高時速每小時413英里（約664公里），與P-38差不多， 1941年製造的P-59最後只用於測試噴射發動機用途，僅生產66架，並未用於二戰中。

▲F7U彎刀戰鬥機。（圖／翻攝自美國海軍官網）



沃特（Vought）公司生產的F7U是美國海軍早期艦載噴射機，被當時的飛行員戲稱是「無畏的彎刀」（Gutless Cutlass）由於搭載的J46-WE-8B發動機動力嚴重不足，加上許多不成熟的系統也是一大困擾，特別是液壓系統，讓它成為一款試飛時就頻頻墜毀。1948年首次試飛的F7U總共製造320架，只在美軍服役了7年就遭到淘汰。

▲F-11 「虎式」戰鬥機。（圖／翻攝自維基百科）

格魯曼（Grumman）公司以生產海軍最好的戰機聞名，但是也製造過失敗作品F-11 「虎式」（Tiger）。1956年9月21日，飛行員在測試F-11的20毫米機炮對地攻擊時，卻發生遭到自己打出去的炮火擊毀的離奇事故，雖然F-11機身設計問題不大，但是搭載的Wright J65-W-14發動機非常不可靠，最後只在美國海軍服役13年就退役了。

▲F-102三角劍戰鬥機（F-102 Delta Dagger）。（圖／翻攝自美國空軍官網）



康維爾（Convair）生產的F-102三角劍戰鬥機（F-102 Delta Dagger）最初被設計為是一種高速攔截器，可以摧毀成群的蘇聯轟炸機，設計師的理念在圍繞強大的Pratt＆Whitney J57-P-25加力渦輪噴氣發動機，但是試飛時一直無法突破1馬赫，讓美國空軍一直不滿意性能，雖然經過重新配置之後可以達到1.22馬赫，但還是被認為表現不如預期，最後被設計更成功的F-106 三角標槍戰鬥機（F-106 Delta Dart）取代。

洛克希德•馬丁公司生產的F-35聯合攻擊戰鬥機，雖然不一定是一架糟糕的戰機，但是它昂貴的費用可能超過設計師所給的承諾，原本預期用來取代6款專門性戰機，結果卻是個昂貴的「半調子萬事通」沒有一項是專精的，F-35未來面臨的威脅挑戰仍不明確，F-35當初研發時還處於蘇聯尚未解體下的高強度戰爭環境之中，比起現在面對的敘利亞、伊拉克等低強度衝突更加艱苦，那些提出設計需求的人，可能沒料到中國的崛起，這結果是讓F-35成為一款無法應付西太平洋國家新威脅的戰機。