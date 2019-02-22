移動拉霸現身左營沿路狂撒錢　婦車陣中蹲地半小時撿回2.5萬

▲員警在謝婦後方守護安全。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市謝姓婦人19日下午在熙來攘往的左營區車流中沿街撿拾散落的硬幣，引發路人側目也為她捏把冷汗，巡邏員警立即協助撿拾，還協助護送謝婦至銀行換鈔，謝婦滿心感謝員警熱心助人義舉。

2月19日14時，左營分局文自派出所警員潘新年、郭庭均巡邏行經政德路段時，看見謝姓婦人沿街蹲在地上撿拾錢幣，該路段車流量非常大，為避免謝婦發生意外，立即趨前詢問了解原委。



▲員警協助謝婦撿拾散落錢幣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

謝婦說，過年後整理了家中所有硬幣，總數約新台幣2萬5千元，她想至左營區台中銀行換成紙鈔，因硬幣數量不少，老舊的行李袋可能承受不住硬幣重量導致底部破裂，硬幣沿街掉落，她發現後只能回頭沿街撿拾，因掉落數量不少，她很擔心被來往車輛撞上，因此撿拾速度緩慢。

員警了解後立即蹲在地上幫忙謝婦撿拾錢幣，最後一個不漏完成任務，因顧慮謝婦獨自帶著硬幣恐發生意外，決定護送謝婦送達銀行，讓謝婦順利完成換鈔，謝婦對員警在她最需要幫忙時伸出援手非常感激，更讓她很有安全感，離開前還開心地與員警合影感謝。



▲謝婦感謝熱血員警助人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

更多新聞

無良色醫性侵女患者 診所還曾詐領健保費遭停業處分



影／無良婦科醫生「多打3cc」延長麻醉 手術檯性侵女病患全被妻密錄