深度0.6m、埋有3500具屍體！　前伊斯蘭國據點發現「最大亂葬崗」

Mass grave containing 3,500 victims of ISIS discovered in 'caliphate capital' Raqqa in Syria https://t.co/mJO2tiAEAN — Daily Mail Online (@MailOnline) February 21, 2019

國際中心／綜合報導

前伊斯蘭國據點拉卡（Raqqa）在近日發現一處深2英尺（約0.6公尺）的亂葬崗，裡頭被估計約有3500具屍體，被認為是該地區最大規模的亂葬崗。專家表示，這個發現有助於識別數千名被伊斯蘭國所殺害的人，其中更包含被ISIS戰士處決的美國記者佛利（James Foley），以及被認為已遭殺害，但至今仍未找到屍體的美國人質穆勒（Kayla Mueller）。

根據外媒報導，由美國所支持的部隊從伊斯蘭國的手中，奪取城市拉卡一年多之後，該處的工作人員於1月時，在附近一處農業郊區發現了一個有0.6公尺深的亂葬崗，裡頭約有3500具屍體。專家認為，這個亂葬崗是拉卡到現在為止發現過最大的一個，該發現也可以幫助確定數千名被伊斯蘭國所謀殺的人。

當地居民表示，先前他們會看到穿著橘色外衣的人們聚集在該處。報導中指出，ISIS戰士在處決美國記者佛利時，就是身穿橘色的衣服，分析認為，佛利應該就是在拉卡附近被殺；而另一名美國人質穆勒雖然也被認為在該處死亡，但至今兩者的屍體都未被發現。

人權觀察組織成員薩拉（Sara Kayyali）說，這個亂葬崗為那些遭到ISIS戰鬥人員處死的人的命運找到了答案，那些人在聯軍空襲中喪生、死亡或失蹤。除了超大亂葬崗，一旁還有數十排的土坑，被推斷為個人墳墓；工作人員指出，現場估計約有2500到3000具的屍體，再加上個人墳墓900到1100具屍體，至少有3500具屍體。