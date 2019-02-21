新婚之夜在「染血刑房」中度過！她嫁去當聖戰士新娘　老公還連換2任





▲德瑞亞跟恐怖份子結婚生小孩。（圖／翻攝自fdesouche.com）

國際中心／綜合報導

化名為德瑞亞（Derya O）的女子來自德國的一個土耳其家庭，從小就不是一名聽話小孩的她，與敘利亞的恐怖份子聯絡上後前往敘利亞，並成為一名聖戰士新娘；到了敘國的她，與當時聯繫的恐怖分子結婚，但新婚第一晚竟然是在一間前身為酷刑室的地方度過，一旁還掛著鍊條跟充滿血跡，讓她不可置信。

根據《太陽報》報導，德瑞亞先前透過網路，跟一名德國皈依伊斯蘭教的恐怖販子馬里奧（Mario Sciannimanica）聯繫上，兩人聊了許多有關為何會想進入伊斯蘭教的原因，並達成協議要結婚。2個月後，德瑞亞離開了德國前往土耳其，並利用人口販運的方式到達了敘利亞邊境。

德瑞亞表示，馬里奧第一次出現時穿著軍裝，留著鬍子，身上還背有武器，看起來又帥又棒，隨後她們被安置在一個前酷刑室裡度過新婚之夜，不過該間房間的天花板上掛著鍊條，牆壁上又有鮮血血跡，一切都讓她十分害怕。

從那時起，德瑞亞被迫穿著可以將全身罩住的罩袍波卡（burka），而且她也認知到自己的思想，與這些已經態度扭曲的伊斯蘭教人士不一樣，她之所以前去敘國的目的是想幫助當地的兒童。

2015年，德瑞亞跟馬里奧在伊拉克生下一名男嬰，但兩人卻因為不斷爭吵而分手；隨後她受到另一名同為德國恐怖份子丹尼斯（Denis Cuspert）的追求，然而她最後拒絕該名男子的求婚，而是嫁給一名比利時IS指揮官薩拉胡丁（Abu Salahuddin）。

不幸的是，薩拉胡丁在婚後2個月，遭到無人機擊中死亡，所以德瑞亞又回到第一任老公馬里奧的身邊，但馬里奧也在隨後遭到指控在伊斯蘭國進行間諜活動，遭到其他恐怖份子處決身亡。

在沒人可以依靠的情況下，德瑞亞選擇利用人口販子逃離伊斯蘭國境內，越過敘利亞回到土耳其邊境；她在2017年夏天遭到土國關押並引渡回德國，至今因為被認為是伊斯蘭國恐怖份子的一員，遭到調查拘留。