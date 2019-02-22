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就差一碼！他誤存「陌生人妻」手機號碼　發錯簡訊竟「get新老婆」

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國際中心／綜合報導

46歲的英國男子彼得（Peter McTaggart）在2003年時，意外的打錯妻子的手機號碼的一個數字，並錯誤的多次傳送簡訊給一名陌生人；很快的這名陌生人意識到有人傳錯號碼，並好心回覆告知，沒想到兩人越聊越投機，更在雙雙離婚之後談了13年的戀愛，最終在2017年的時候結婚，有情人終成眷屬！

傳錯簡訊竟然找到人生的新春天！先前擔任保全的彼得存錯前妻的手機號碼，但自己全然不知，還一如往常的發簡訊，一直到連續收到3封簡訊的瑪莉（Mary）回覆「很抱歉，但我不知道你是誰」後，他才知道自己一直以來犯下了愚蠢的錯誤。

不過命運似乎緊緊將這兩人聯繫在一起，彼得跟瑪莉驚訝發現，他們的上班時間相似，並持續的保持聯絡，一來一往的利用簡訊聊天；當時的他們都在婚姻中觸礁，也因此格外聊得來，彼得更在一次吵架之後無處可去，到瑪莉家與瑪莉一家人度過幾天的日子，不過在那時候，兩人的關係僅限於很好的朋友。

2004年3月跟7月時，彼得跟瑪莉分別離了婚，原本只是朋友的兩人感情迅速升溫，並在年底時成為一對情侶，更決定在2006年時，一同搬離傷心地到其他地方過生活。瑪莉說，因為她跟彼得的年齡差距有14歲，原以為這會是一個問題，但事實並非如此，因為他們有很多共同點，也有一樣的笑點，意外的合適。

這對失婚情侶在談了13年的戀愛後，於2014年時在親友的見證下低調的結了婚，現在的他們在同一間超市工作，過著幸福的生活。

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關鍵字：簡訊,錯誤,電話號碼

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