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雙奶慘變「一大一小」還滴汁！她為取悅男友去隆乳　下場有夠慘　

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▲▼（圖／翻攝自太陽報）

▲艾莉卡的胸部大小不一還變形。（圖／翻攝自太陽報

國際中心／綜合報導

美國一名女子愛莉卡（Erica）為了討男友歡心，接受了一次隆乳手術，但是劣質的手術品質卻讓她的胸部變的一大一小，甚至是會流出可疑、奇怪的液體；遭受這些問題困擾的她，在近日上了電視節目「Botched」，並接受醫生的意見，移除植入物、使用天然乳房組織來解決問題，成功地擺脫大小奶的窘境，現在的她決定跟過去愚笨、為了他人而活的人生說拜拜，展開新生活。

根據外媒報導，愛莉卡先前被發現胸部裡有良性腫瘤，但她拒絕了做手術切除腫瘤，在那同時，當時的男友竟慫恿她去做豐胸手術，而她也為討男友開心，真的去接受了隆乳，不過卻成為她崩潰的開始。

愛莉卡雖然成功的隆了乳，但是拙劣的手術卻讓她的胸部變的一大一小，就連形狀也怪怪的，而且按壓胸部的時候還會從乳頭流出不明液體；醫生建議她將乳房天充物移除，再使用天然乳房組織來修正這個問題，手術過程中，醫療團隊在她的乳房中發現了包括 大量的流體跟幾個可疑的腫塊。

最後，愛莉卡的胸部終於回到了原本的模樣，儘管中間的歷程十分辛苦，她仍為乳房不會再流出奇怪液體感到開心，並決定要遺忘先前那段感情帶給她的身體傷害，展開新生活。醫生泰瑞（Terry Dubrow）表示，很多患者會為了要取悅男友或家人，而去進行手術，但其實在這種情況下，醫生應該要拒絕這種手術。

ET快訊
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關鍵字：隆乳,液體,失敗,整形

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