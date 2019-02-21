IS聖戰新娘遭英「褫奪國籍」　荷蘭、孟加拉也拒絕她入境

▲貝居姆（Shamima Begum）聖戰新娘欲取得荷蘭或孟加拉身分，皆被拒絕。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

逃家加入極端組織「伊斯蘭國」（IS）的女子貝居姆（Shamima Begum）日前坦承想回英國，卻遭英國政府拒絕，並宣布撤銷其國籍，讓貝居姆大喊心碎。貝居姆的聖戰士丈夫來自荷蘭，父母來自孟加拉，因此部分移民專家建議她可以試試到荷蘭或孟加拉申請國籍，沒想到兩國政府皆不歡迎她入境。

綜合外媒報導，貝居姆20日在敘利亞《ITV》接受獨家專訪表示，收到母親轉交英國政府的信函，得知自己被褫奪公民身份時相當心碎。隨後她表示，或許會帶著孩子到荷蘭或是孟加拉，因父母為孟加拉人，而丈夫為荷蘭籍的聖戰士。

▲貝居姆於2013年時逃家，並加入IS成為聖戰士新娘，如果卻無法取得英國公民身分。（圖／達志影像／美聯社）



依照1981年的《英國國籍法》（British Nationality Act），如果內政部認定「有利於公共利益」，且該人不會成為無 是國籍人土，是可以褫奪該人的公民身分。貝居姆被認為具有孟加拉國的身分，但她表示，自己沒有孟加拉護照，也從未去過該國。

英國內政部認為，貝居姆有權取得孟加拉的身分，因父母來自孟加拉。對此，孟加拉政府19日表示，「她不是孟加拉國公民，她出生時是英國公民，從未向孟加拉國申請雙重國籍，因此不會讓她入境」。對此，荷蘭當局也表態拒絕貝居姆入境，「她並不符合申請居留身分資格，同時她的荷蘭籍聖戰士丈夫返國時，也不會給予協助，若這些人有威脅國家的可能，同樣會下令褫奪公民身分」。

未參與此案的移民律師安薩里（Fahad Ansari）表示，孟加拉國父母的子女在出生時自動會成為公民，但如果他們不積極爭取這種公民身份，那麼在21歲時就會失效。曾擔任恐怖主義立法獨立檢閱人的卡萊爾（Lord Carlile）認為，如果貝居姆的母親是孟加拉國國民，貝居姆也會是同樣的情況。類似的案件並不是首例，去年，2名英國男子被指控是IS成員，在敘利亞遭逮捕後，公民身分也被褫奪。