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回應228紀念館踹柱！政大蔣介石銅像「馬腳」深夜慘被鋸斷

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▲▼政大蔣公銅像馬腳被鋸斷。（圖／翻攝自臉書／公民攝影守護民主陣線）

▲政大蔣公銅像馬腳被鋸斷。（圖／翻攝自臉書／公民攝影守護民主陣線）

社會中心／綜合報導

台北市政治大學後山的「蔣公騎馬」銅像在今日凌晨遭到破壞，銅像中的馬遭到「斷腿處決」，一名涉事的許姓學生事後發表聲明指出，是因為對楊思聖踹斷228和平紀念館前和平柱一事感到憤怒，才做出斷馬腳的舉動，並已準備好面對法律責任。

22日凌晨2點多，大約10名大學生到政治大學後山的蔣介石銅像，用鋸子把馬腳鋸斷，留在現場，事後也在網路上公布照片，並發表長篇聲明指出，前年年底，執政黨通過「促進轉型正義條例」，在促轉會成立後展開「清除威權象徵、保存不義遺址」的政治工程。從二二八事件開始，到往後將近五十年的白色恐怖，獨裁者恣意踐踏台灣的人民與土地，而今，我們總算有機會重新檢視這段發生在台灣的歷史，卻在過程中遭遇重重阻礙。

做出行動的學生發表聲明提到，「我們是一群關心轉型正義的大學生。從讀過的書、參與過的活動甚至是思想的辯證裡，我們總會發現，過去的威權體制對於人民的箝制是不人道、不自由的，是壓迫人權的。我們對於過往受到侵害，所有在這座島上的人民感到心痛與不滿，生而為人，不能也不該被如此對待。所以我們不只關心，更想以行動支持轉型正義，開展轉型正義的空間」。

聲明中也表示，然而，從近日藍天行動聯盟對228和平柱的破壞事件來看，統派，或者中國的在地協力者們，不只是反對清除威權的遺緒，連台灣人想去紀念一場屠殺事件都視為眼中釘，「七十年前的威權協力者和當前的威權協力者們如今荒謬的站在一塊了」。因此希望「我們的行動能開啟更多的討論，透過討論大家一起來推動轉型正義，讓整個社會往更好的方向前進」。

▲▼蔣公銅像,蔣中正,蔣公騎馬戎裝銅像,蔣介石,政治大學,政大,學校後山圓環。（圖／記者季相儒攝）

▲政治大學後山蔣公銅像。（圖／記者季相儒攝）

學生們所提到的「踹柱事件」發生在19日下午2點左右，藍天行動聯盟秘書長、退役軍官楊思聖透過臉書直播，拍下自己將228和平紀念館外「和平柱」踹斷的過程，還在紀念館前高喊，「228亡魂你們聽著，還有9天你們又要跳出來啦，你們這些鬼魅魍魎」等。

據了解，楊思聖為退役中校，過去在反年改行動中就有過暴力行為紀錄，世大運期間也曾闖入會場徒手攻擊員警，遭逮捕送辦，館方則透露，楊思聖228期間就常到紀念館附近叫囂。警方則表示，目前已經掌握案情和相關人士，但因為毀損罪屬於告訴乃論，未來若館方提告，警方將會進一步處理。

►►「228一到就出來亂」！退役中校喊話嗆亡魂　一腳踹斷和平柱

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關鍵字：政大,蔣介石,銅像,轉型正義

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