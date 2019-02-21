蔡英文盼同婚專法草案順利通過　成「台灣民主重要的典範」

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院20日通過同婚專法草案，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，下一步將送往立法院進行三讀。21日晚間，蔡英文在臉書表示，希望這個法案在立法院順利地通過，成為台灣民主重要的典範。

蔡英文表示，同志婚姻的議題，經過兩年多的討論，也帶來社會的對立衝突，「做為執政者，我們不能迴避責任，必須勇敢地承擔。」

蔡英文提到，我們的團隊用了最大的智慧，尋求社會的最大公約數，但這的確是很大的挑戰，必須要符合大法官的解釋，也必須尊重公投的結果，因此，在這兩者之間，行政院提出了《司法院釋字第748號解釋施行法》並在院會通過，送交立法院。

蔡英文說，或許還是有些人不滿意目前的方案，但是希望大家體諒到這是一個社會分歧的議題，「希望我們可以用寬容、互相理解的心情，盡量來接受這個方案。」

蔡英文強調，我們是一個民主國家，民主的價值，就是能夠包容差異，同時，民主也為我們提供了一個解決分歧意見的方式，也希望，「這個法案在立法院順利地通過，讓台灣的民主，成為成熟的民主社會面對分歧性議題的重要典範。」

▲蔡英文希望同婚專法草案能在立院順利通過。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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