CNN側寫蔡英文「非典型總統」　超然、討厭拍照卻是精明戰略家

▲CNN形容蔡英文是位非典型總統。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

總統蔡英文先前接受CNN獨家專訪，談及台灣民主、兩岸議題等。CNN於23日登出人物側寫，描述蔡英文有著重視隱私，不喜歡擁擠人群的性格，但她坦承，上任後其中一個遺憾就是沒有深入接觸選民，「很多人都認為，我和他們有點脫節。」

內文寫道，從表面上來看，蔡英文不算是天生的政治家，是非典型總統，曾任職律師的她如今62歲，討論到自拍時，她直接說「我討厭拍照。」但不到30秒，只要有支持者拿著手機前來，她又會面帶彷彿練習過的微笑還有善意的話語，「這是台灣首位女總統的生活。」

CNN指出，在充滿氣勢的北京與非官方盟友華府之間，蔡英文必須保持微妙的平衡，她不願迎合大眾，使得批評者描述她為「超然的政治家」，一個不瞭解普遍台灣公民的人。

對此，蔡英文認為，她非常關注政府事務與國際關係，這可能使得她看起來冷漠，但她自知這種情況，「當我成為總統時，我似乎是個相當孤立的人，（公眾）覺得我和他們有某種距離。」

文內寫道，蔡英文關注LGBT權利以及年金改革，這並沒有太讓公眾喜歡。在競選連任2020總統大選前，她知道必須恢復自己的形象，因為民意調查顯示她輸給國民黨總統候選人朱立倫，這也可能是她願意接受CNN採訪的原因。

CNN記者瑞佛斯（Matt Rivers）觀察到，蔡英文懂得機智並會自嘲，在台北享用午餐時，她認為點了麵是個壞選擇，一邊搖了搖頭，「我才告訴大家要多吃米，因為它很健康又有助於當地產業。」被問及是否經常外出到這些地方，她看著面無表情的維安人員說，「不會，他們讓我沒有食慾。」

蔡英文說，上任以來，她最大的一個遺憾就是沒有在選民上花足夠的時間，導致外界認為她有些脫節。

CNN使用「精明的戰略家」一詞來形容蔡英文，「蔡可能不是天生的政治家，然而，成為台灣第一位女總統並非偶然。」她曾擔任貿易談判代表15年，後來任職陸委會，最後成了民主進步黨的領導人。

2012競選總統的失敗並未阻止蔡英文，她在2016年上台。考量到國內政策相對不受歡迎，她希望，自己對於中國大陸堅定的立場能使得她勝選2020。

蔡英文告訴CNN，台灣擁有活力的民主，捍衛普世價值並遵循國際規範，如果遭到中國大陸破壞，對於全球民主來說將是巨大的挫折。

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