轎車違停永康警查獲5人持毒持槍　網友喊讚！

▲台南永康分局永信派出所所長李志賢與警員張碩峯，發現違停車輛主動盤查，起獲海洛因針筒、改造手槍及彈匣、子彈等物，市警局警政監呂青霖親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康分局永信派出所所長李志賢與警員張碩峯，2月20日深夜11時20分許，在永康區中華二路283巷口，查獲35歲林姓駕駛人、42歲黃姓、24歲施姓、29歲陳姓、35歲林女等1車5人，共同持有海洛因注射針筒（內含海洛因毒品）1支及改造手槍1把、彈匣2個及子彈11顆，全案依毒品、槍砲罪嫌送辦。

永信所所長李志賢、警員張碩峯，20日晚擔服取締酒駕專案勤務，發現1輛自小客車違規停放於巷口，1名男子在巷口徘徊，警方上前盤查，發現車上後座還有3名乘客，立即請求支援。

徘徊的黃男當下向員警表示，要租日租套房讓大家休息，而駕駛已經進去接洽，但卻於盤查時趁員警不備，意圖上車逃逸，所幸被員警攔阻控制。李所長目視發現車內副駕駛座下置物盒處，竟有1把手槍（已上膛的改造手槍、含彈匣及子彈），立即調派支援警力將林姓駕駛帶回現場，並從車內再搜索出毒品。眾人要將5嫌帶回調查前，所長李志賢注意到黃嫌的眼神有異，走到嫌犯所看的地方（剛剛黃嫌下車尿尿處），再發現一個彈匣及子彈。另黃嫌尿液初篩呈現第一級毒品海洛因陽性反應，全案偵訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

警方查槍肅毒過程被附近的民眾拍下，並PO在社群網站，眾網友們紛紛喊讚，感謝警察認真辛苦的維護治安。而台南市警局長黃宗仁得知後，也指派警政監呂青霖於21日前往派出所頒發破案茶，嘉勉有功人員。