農產銷大陸案　謝龍介批郭國文「曾經幫農漁友出口嗎？」

▲立委補選參選人謝龍介說，將會利用僅剩的8個月時間，跟隨韓國瑜，全力幫農漁友「貨出的去錢進的來」。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



「帶著農魚民到對岸行銷自己辛苦種植養殖的成果錯了嗎？怎會是一場政治騙局？」立委補選參選人謝龍介說，民進黨立委補選人郭國文離開永康選區，投入第2選區補選，就應深入了解這區選民要的是甚麼？他們要的不是政治口水，而是實際能陪著面對產銷困境的民代，問問從大陸回來的農漁民們，這是騙局嗎？他們從此看不到未來嗎？

謝龍介表示，農漁業產銷問題是台灣經濟發展的弱中之弱，但農漁友全力相挺的民進黨全民執政2年多來，他們卻是連署光都看不到，這樣的困境是誰造成的，是蔡英文政府拒絕承認92共識造成的，沒有了這根定海神針，民進黨是自掘墳墓，但無辜的台灣人民為什麼要跟著陪葬。

謝龍介指出，何謂「正常出口銷售」？人民用自己的力量到對岸銷售自己的農漁產品，郭國文說這是「不正常的出口銷售」，「請教郭先生，幫農漁民用正常出口銷售了多少農漁產品？民進黨政府又用正常出口幫農魚有銷售多少農漁產品？民進黨新潮流執政以來，只會推出錢坑建設案從老百姓口袋掏錢債留子孫，何時幫農漁民或台灣人民賺過大錢？」

謝龍介說，他投入第2選區立委補選，若當選，不會像郭國文出一張口來拼正常銷售，他將會利用僅剩的8個月時間，跟隨韓國瑜，全力幫農漁友「貨出的去錢進的來」，農漁民的困境只能一步一步的解決，但只要往外邁出大步，就有希望。