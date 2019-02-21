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轟謝龍介炫耀大陸訂單　郭國文：拚經濟不應該漫天叫價

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▲台南市立委補選參選人郭國文、〈水果政治學〉作者焦鈞以及農委會前副主委李退之，一同針對連日來台南市議員謝龍介，一再炫耀的中國訂單加以抨擊，拼經濟不應漫天叫價。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立委補選參選人郭國文、《水果政治學》作者焦鈞以及農委會前副主委李退之，一同針對連日來台南市議員謝龍介，一再炫耀的中國訂單加以抨擊，拼經濟不應漫天叫價。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立委補選參選人郭國文、《水果政治學》作者焦鈞以及農委會前副主委李退之，一同針對連日來台南市議員謝龍介一再炫耀的大陸訂單加以抨擊，郭國文針對前日謝龍介議員南下到高雄與馬英九，宣稱賣水果到對岸，遺憾地表示拼經濟不應該是3億、5億漫天叫價。

郭國文說貨要出的去，單價當然也要盡量高，這都需要農民與農政單位長期的努力，並不能寄望特定國家的政治採買，雞蛋不能放在同一個籃裡，台灣的農產更要放眼世界的市場，而不是針對特別國家出口。

▲台南市立委補選參選人郭國文、〈水果政治學〉作者焦鈞以及農委會前副主委李退之，一同針對連日來台南市議員謝龍介，一再炫耀的中國訂單加以抨擊，拼經濟不應漫天叫價。（圖／記者林悅翻攝）

《水果政治學》一書的作者，同時也是國內著名的農業評析的作家焦鈞表示，貨出的去，錢真的可以一直進來嗎？以謝龍介跨區到高雄銷售鳳梨的記者會而言，單一水果9成銷往單一國家中國，怎麼會是正常出口銷售？例如先前高雄宣稱貨賣出去了！福建平潭採購高雄農產品2千萬，但殊不知平潭根本沒有胃納程度消化台灣的出口的農產品，反倒只是借道平潭將台灣的農產品轉運到福州之後，再分運到大陸其他市場；這樣一種「不知買家如何銷售」的出口生意，其所潛藏的風險，怎麼看都是一件不可思議的事情，這樣子明顯有目的訂單當然是為了政治，長期絕對不利於產業發展！

李退之前副主委同時指出，近五年鳳梨的日本高價市場停滯，大陸一枝獨秀爆量，基本上兩者外銷日本鳳梨是兩套不同的思路與操作模式在進行；大陸以量取勝，日本是高價高品質，農民兩者都要。因此如何兼顧價格，以維持訂單的穩定性，讓農民的收益最大，這才是負責任的政府和政治人物的作為。

郭國文說明：「我們需要的是內外銷市場兼具，穩定且多元的出口訂單，不是依賴單一中國給的政治訂單，請謝龍介明白，立法委員的角色不是炒短線生意人，提出一套長治久安且穩定的產銷策略才是台灣農漁民之福」！他強調「貨要出去，但不是賣一時，而是要拼永續！」，並希望大家支持郭國文能進入國會，為台南農漁業者打拼！

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關鍵字：郭國文,農產,銷中,政治騙局

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