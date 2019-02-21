農產銷中遭指騙局！謝龍介轟郭國文：外行話不必回應

▲謝龍介。（圖／翻攝謝龍介臉書）

政治中心／綜合報導

台南市立委補選參選人郭國文21日指對手台南市議員、立委補選參選人謝龍介，農產銷中政策是一場騙局。對此，謝龍介回應，郭國文應該對農產行銷不了解，「外行話不必回應」。

謝龍介為幫助農產品外銷，積極奔走兩岸協調，成功外銷不少農產品。郭國文就抨擊，貨要出的去，單價當然也要盡量高，這都需要農民與農政單位長期的努力，並不能寄望特定國家的政治採買，雞蛋不能放在同一個籃裡，台灣的農產更要放眼世界的市場，而不是針對特別國家出口，更指「拚經濟不應該是3億、5億漫天叫價。」

根據《聯合報》報導，謝龍介則回嗆郭國文的邏輯若成立，那應該先去罵日本，先前台灣香蕉就是日本人說停買就停買才崩盤的，謝龍介說，郭國文可能對農產行銷不了解，以前也沒關心過農民，他回嗆郭表示，如果政府真的那麼關心農民，為何去年農民一再呼救都沒處理？「說那些外行話實在不必花時間多回應」，稍晚發言人會有公開聲明回應。

謝龍介20日與前總統馬英九一同出席鳳梨裝櫃首航記者會，宣布台灣鳳梨成功銷往大陸最大超商連鎖店「百果園」。對此，《水果政治學》作者焦鈞以及農委會前副主委李退之指出，單一水果9成銷往單一國家中國，怎麼會是正常出口銷售？這樣一種「不知買家如何銷售」的出口生意，其所潛藏的風險，怎麼看都是一件不可思議的事情，這樣子明顯有目的訂單當然是為了政治，長期絕對不利於產業發展！

李退之表示，近五年鳳梨的日本高價市場停滯，大陸一枝獨秀爆量，基本上兩者外銷日本鳳梨是兩套不同的思路與操作模式在進行；大陸以量取勝，日本是高價高品質，農民兩者都要，因此如何兼顧價格，以維持訂單的穩定性，讓農民的收益最大，這才是負責任的政府和政治人物的作為。

▲台南市立委補選參選人郭國文、〈水果政治學〉作者焦鈞以及農委會前副主委李退之。（圖／記者林悅翻攝）