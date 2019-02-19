訪謝龍介才知「虱目魚會中風」　黃暐瀚：想贏要抓住農漁民的心

▲國民黨台南市立委補選參選人謝龍介。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚19日在電台訪問台南市立委補選國民黨參選人謝龍介，隨後他在臉書發文透露，從這次專訪中，他才了解原來虱目魚也會「中風」，謝龍介不只口才犀利，對農漁民的了解，更超過他的想像，甚至一度以為自己在主持「今日農村」。

黃暐瀚表示，「鳳梨怎麼賣？何時才會甜？虱目魚怎麼養？為什麼契作對台南比高雄更重要」，謝龍介不說，他還真不知道，原來台南冬天溫度比高雄低個一兩度，光是這個溫差，就常使虱目魚凍死，就算沒凍死，只要溫度低到12度，虱目魚就會凍僵，這時漁民就會說「中風」，嘴巴僵硬，無法進食。

黃暐瀚指出，一旦冬天冷到12度，虱目魚就沒辦法繼續吃飼料，也就等於不會再長大，再不賣出，也不會更肥了，因此，溫度高台南一兩度的高雄，虱目魚長得較大較肥，每每可以賣到一斤60元，台南的虱目魚在過去幾年跟大陸契作，一斤45元，還要被笑「價格不高」，其實這樣的價格，配上契作，已經可以讓漁民安心過年，保證不虧了。

黃暐瀚還說，訪問謝龍介半個多小時，他突然發現，今天好像不是在談政治，倒像是在主持「今日農村」，謝龍介不只口才犀利，對農漁民的了解，超過了他的想像；他這才知道，為什麼前天的造勢大會，更像是「農漁產品推展會」，場內三子推銷「謝龍介」，場外謝龍介在幫農漁民找商機，「政治少一點，經濟多一些，現在的選舉想贏，不只空軍、陸軍，還要抓住『農漁民的心』。」