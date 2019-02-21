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人獸大戰？動物園讓8歲孩跟獅子老虎玩拔河 引發眾怒

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▲達特摩爾動物園推出「人獸大戰」，讓孩子跟獅子拔河！(圖／翻攝自臉書)

達特摩爾動物園推出「人獸大戰」，讓孩子跟獅子拔河！(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

英國一座動物園因為推出「人獸大戰」項目：允許年僅8歲大的孩子跟獅子或老虎拔河，引發外界強烈抨擊。

本月初，位於普利茅斯市(Plymouth)的達特摩爾動物園(Dartmoor Zoo)推出了這項節目，每人每票15英鎊(約600元新台幣)，然後他們即可以4個人為一組，跟動物園裡的獅子或老虎拔河。

動物園管理員說，這項活動對動物「很有益處」，並且可以為牠們提供「盡可能最好的福利」。 但並非所有人都同意這種說法。

據了解，這項遊戲進行時，4名年約8歲上下的孩子拿著一根繩子站在鐵絲網的另一端，在繩子的彼端則繫著一塊肉。當獅子或老虎跑過來咬這塊肉時，拔河比賽無形中就開始了。達特摩爾動物園派出參賽的動物是一頭雄性虎「德拉甘」(Dragan) 以及雄性獅子「賈希希」(Jasirir)。

達特摩爾的動物園在他們的臉書網頁上放了一支廣告影片，影片中一名動物園工作人員跟一隻老虎在拔河。影片中的說明文字說：「這種活動對保持老虎的體態和健康是非常重要的。」

然而動保團體「生來自由基金會」(The Born Free Foundation)對動物園的說法非常不以為然。他們在推特上寫道：「該動物園從今年2月起提供的人獸大戰遊戲，真的是有益動物的活動嗎？我請該動物園重新思考這個問題！」

許多愛護動物人士在推文下紛紛留言，表達了他們對「人獸大戰」這項活動的厭惡，罵該動物園「可恥」、「中世紀心態」。

一名叫戈德史密斯(Jenni Goldsmith)的推友說：「可恥！你們應該是保護這些動物，許牠們一個未來，而不是為了牟利而剝削和虐待牠們！」一名叫保羅(Paul)的推友說：「牠們是活在中世紀嗎？誰參了這個活動的人，都應該非常仔細的深思，別讓這些動物被妖魔化、以及成為園方牟利的商品。」

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關鍵字：Dartmoor Zoo,人獸大戰

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