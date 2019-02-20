拱韓國瑜選總統聲量大？　馬英九：要看韓的意願

▲前總統馬英九南下高雄燕巢，參觀鳳梨老農外銷大陸的鳳梨裝櫃表示，對外界拱韓國瑜參選總統，他認為要看韓之意願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前總統馬英九20日受邀與參選台南市立委補選的台南市議員謝龍介，南下高雄燕巢參觀鳳梨老農外銷大陸訂單裝櫃時，針對外界拱高雄市長韓國瑜參選總統的看法時，馬英九多次回應說，「這要看韓國瑜的意願」。

馬英九20日上午，與合體台南市立委補選侯選人謝龍介，至高雄市燕巢區出席「拚經濟─鳳梨裝櫃記者會」，共同見證燕巢鳳梨裝櫃出口大陸，馬英九說，現場看到要外銷的鳳梨，看到農民的笑臉，農民高興他也高興，他希望看到農民的笑臉，馬英九說禍雄市換市長，情況會不一樣，農民會有好前景。

大陸百果園集團台灣代表林姓業者指出，台灣外銷大陸之25-28％的水果都是他們集團處理，集團響應高雄市長韓國瑜「貨賣得出去、人進得來、錢進得來」的政見，宣布向「鳳梨伯」林益採購一百個貨櫃的鳳梨運往大陸，19日開始已陸續裝櫃，希望真正幫到基層農民。林代表說今天代表集團到產直接介接，原本集團往年採購的水果都是前一年就下訂單的契作，今年特針對台南、高雄加大訂單，他與謝龍介討論，在今年8月前，會對台南、高雄農民下明年的訂單。

「鳳梨伯」也說，去年鳳梨銷路很慘，只剩國內市場，幾乎沒有外銷通路，感謝有人可以幫忙賣到大陸，他很感謝馬英九前總統與謝龍介，大家努力都是為了生活，馬英九前總統及謝龍介這樣關心農民的人，台灣找不到第二人。

謝龍介表示，台灣土地不大，台南和高雄市一樣都沒有國民黨立委，沒有和對岸通路商交流、對接，怎麼會有人來買這全世界最頂級的台農17號金鑽鳳梨？所以不分區域來幫農民。像去年台南的文旦就放在曾文溪畔任其腐爛，農民心在淌血、人在掉淚，所以幫忙農產品外銷是不分區域的，台南、高雄、屏東、嘉義都要幫，農民有苦，農民都是我們的同胞，所以不分區域都要幫。

百果園李總裁，今年3月要來高雄參觀，也會拜會韓市長，高雄民眾比台南有福，謝龍介說，農民不應該住得破破爛爛的地方，世界先進國家的農民都是住高級農莊、出來口袋都是錢，如果口袋沒有錢，每天三餐不繼，怎麼會有尊嚴？所以要幫忙農民就先把經濟弄好，很多北漂的人就願意回來繼承家業，失業率自然會下降。

對於到高雄會不會順便去找韓國瑜市長，謝龍介說， 韓市長2月17日剛去台南看他，韓國瑜真的很忙，這兩天也受了點風寒，希望他多休息，本來今早想邀請他來，但他行程滿檔。

馬英九被媒體追問是高雄市長韓國瑜參選總統有什麼看法，馬英九回應：「這要看他的意願」。至於國民黨主席吳敦義表示不排除徵召韓國瑜參選，馬英九答，「國民黨以贏得選舉為目標」，這樣台灣人民才能過好日子。