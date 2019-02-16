台東縣府拚觀光　征服廣東民眾的胃

▲台東縣長饒慶鈴(左1)展現拚觀光決心。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣政府為推廣大陸民眾到台東自由行旅遊市場，將於20日前往廣州參加「2019廣州國際旅遊展覽會(GITF)」，繼1月11日於縣府舉辦以參與這次旅展業者為對象的參展說明會後，15日於台東縣工業策進會召開廣州旅展行前說明會，要「征服廣東民眾的胃」展現拚觀光決心。

行前會議由台東縣長饒慶鈴親自主持，交通及觀光發展處簡報說明，工業策進會、台東農產行銷公司、縣府原民處參與，開春即展現拚觀光的決心。

饒慶鈴於會中表示，廣州是中國吃貨天堂，素有食在廣州之說。天上飛的、地上爬的無所不吃，是個胃納量級大的地方。而我們台東有這麼多好的產品，這次業者們亦使出全力，跟我們一起衝刺，我們要替他們媒合出成績，不要只是紙上簽約，要有實質的成效，要讓台東業者有細水長流的業績。

本次前往廣州，除了為即將到來的2019臺灣國際熱氣球嘉年華提前暖身宣傳，於21日將規劃辦理一場向當地民眾及業者的推介會，22日則舉辦一場次的貿易配對交流會。

台東縣府表示，台東縣連續3年參加廣州旅展，今年參展規模為有史以來最大的規模，共有33個攤位參展，台東展攤以「熱氣球」為主題，展館設計亦加入許多熱氣球元素，希望透過今年「熱氣球」活動推廣，並打造台東輕旅行與部落體驗旅遊的遊程，來歡迎對岸的民眾到台東旅遊。