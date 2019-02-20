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恐怖！陽明山紅5奪命A柱視角曝光　全車滿員「駕駛只剩前方視線」

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記者邱中岳、柳名耕／台北報導

文化大學1名張姓女大生才剛開學2天，19日從校門離開後就遭大都會紅5公車輾過，送醫後不治身亡，初步研判是公車A柱擋到視線才會釀禍，《ETtoday新聞雲》實地搭上公車拍攝，發現同時間的班次，乘客幾乎站滿車門旁，可能因此擋住駕駛視線。

▼事發時張女的位置就在公車門旁邊。（圖／記者邱中岳翻攝、突發中心攝）▲紅5奪命A柱視角曝光，下課時間全車滿員駕駛只剩前方視線。（圖／記者邱中岳翻攝、突發中心攝）


文大女遭公車輾斃影片曝光　疑謝政鵬女友…曾金面山放閃：情侶必備。（圖／記者邱中岳翻攝）

19日發生在士林區格致路、愛富二街的死亡車禍，車側行車記錄器也在20日曝光，事發時張姓女大生與紅5公車在路口時同步前進，在過斑馬線時遭捲入車底喪命。

事後傳出可能是駕駛在行駛間視線遭A柱擋到才沒看到張女，不過《ETtoday新聞雲》記者實地搭上差不多時間的公車，當時正好是下課時間，導致整台公車包含車門旁都塞滿了乘客，駕駛的視角只剩後照鏡以及前方，才可能因此釀禍，不過詳細的肇因還有待專業單位釐清。

就在事發隔天，大都會客運特別派出人到案發的路口舉牌、拍照，而公車駕駛們也都相當小心，再三確認後才會轉彎，避免類似的憾事再度發生。

▼同時間的班次車內的門旁邊，都站滿了乘客，駕駛也看不到車門外的情況。（圖／突發中心攝）

▲紅5奪命A柱視角曝光，下課時間全車滿員駕駛只剩前方視線。（圖／突發中心攝）

▼事發隔天，大都會派員到路口站崗舉牌。（圖／突發中心攝）

▲紅5奪命A柱視角曝光，下課時間全車滿員駕駛只剩前方視線。（圖／突發中心攝）

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關鍵字：紅5,文化大學,下課時間,全車滿員,A柱,謝政鵬,謝淑薇

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