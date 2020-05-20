文化大學董事難產半年　教育部首開官派私校董事長先例

▲文化大學董事難產半年。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

文化大學董事長張鏡湖去年年底辭世，但至今該校董事長難產，今（20日）傳出教育部徵詢世新大學前校長賴鼎銘接任文大董事。對此，私校工會理事長尤榮輝指出，教育部仍應慎選無私、具教育良心並有治校績優經驗及智慧的長才來擔任文大董事長，才能終止紛爭，一洗外界對文大「宮廷內鬥」的形象。

對於外界傳出教育部在為文大找董事，教育部說明，因文大董事會未能於私校法所定期限遴選董事長，本部依該法規定，於109年3月16日提私校諮詢會議討論，並依該會決議，於4月16日行文台灣士林地方法院，聲請法院選任臨時董事代行董事長職權，該院尚在審理程序中。

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尤榮輝表示，文化大學董事會兩派相爭、僵持不下致董事長難產，教育部將依私校法聲請法院選任臨時董事代行董事長職務，首開官派私校董事長的先例。基於維持文大校務順利運作及發展，教育部依法派任董事長責無旁貸。官派董事長將有助於打破僵局，讓文大董事會不再停擺。

尤榮輝說，文大是老牌私校，學生人數2萬5千人是全台排名第二的大校，每年收入約36億元，學校資產累積約141億。按常理，私校是非營利事業，私校董事多為無給職，並無積極誘因可以形成紛爭，但現實的狀況是，就算辦學困難的私校，也很少聽聞董事願意退位讓賢，可見私校表面非營利是一種假象，其實背後仍有利益可圖。文大董事會握有數百億校產，如同魔戒，是文大兩派僵持、董事長難產的主因。

尤榮輝表示，教育本為良心事業，私校董事會透過學校營取私利終究是不正常現象，建議教育部派任適當人選擔任文大董事長，讓文大回歸公共性與公益辦學的正軌，並成為私校辦學典範，也應約束派出的公益董事不得領薪，也應對公益董事保有撤換權，以防當「公益董事不公益」時有補救機會。

