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文大女友遭公車輾斃　國手1年後「淚崩告白」：留下的人活著好累

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▲▼文化大學公車死亡車禍，死者張女疑為網球國手謝政鵬女友。（圖／翻攝當事人臉書） 

▲謝淑薇弟弟、網球國手謝政鵬思念已故女友，在臉書寫下心情。（圖／翻攝當事人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

文化大學大二張姓女學生去年2月過馬路時，不幸在校門前遭公車輾斃。如今1年3個月過去了，張女男友、網球國手謝政鵬仍難以釋懷，在臉書寫下「最終我還是崩潰了…兩年前的今天，第一次看妳是笑得那樣開心，我的淚就這樣莫名流下來停不了，留下的人真的活得好累...」

根據警方調查，62歲呂姓司機去年2月19日下午駕駛公車出校園，不料右轉行經格致路、愛富二街口時，疑似視線被A柱阻擋，未注意到張女正在過馬路，當場將人輾進右前輪，導致送醫後傷重不治。

請繼續往下閱讀...

當時謝政鵬正在法國比賽，接獲噩耗難以置信。檢警調查認為，呂姓司機未注意車前狀況，也未在路口暫停、禮讓行人，依過失致死罪起訴。

▲▼仰德大道車禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲去年2月，文化大學發生公車輾斃意外，導致張女不幸身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

如今1年3個月過去了，謝政鵬在臉書發文表示，自從女友出事後，他就再也沒進到北海岸的廟宇拜拜，只是遠遠看著。這次又開車經過，本以為一樣靜靜看著就好，這天卻進到廟裡拜拜點燈，「最後我還是崩潰了，兩年前的今天第一次看妳是笑得那樣開心，我的淚莫名的流下來停不了，留下的人真的活得好累...」

謝政鵬回憶，「本來要去太魯閣，但因路況不熟往南開，開著開著就來到了大溪，兩年沒來了，上一次是跟妳一起來，因為是妳第一次跟異性離開台北去外面玩，我特別記得這一天，那充滿微笑又俏皮的臉龐。」

許多親友紛紛留言打氣，「辛苦你了，真的」、「加油，放寬心，一切都會過去的」、「你還有很多人關心你，她也還在其他地方關心你」、「人生還是要繼續下去，她一定希望你過得很好的」。

▲▼女友「遭公車輾斃」命喪校門口！謝政鵬1年後崩潰。（圖／翻攝謝政鵬IG、臉書）

▲▼謝政鵬思念已故女友，過去1年來常在社交平台上抒發心情。（圖／翻攝謝政鵬IG、臉書）

▲▼女友「遭公車輾斃」命喪校門口！謝政鵬1年後崩潰。（圖／翻攝謝政鵬IG、臉書）

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文大女友遭公車輾斃　國手1年後「淚崩告白」：活著好累
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