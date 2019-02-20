台東縣長饒慶鈴前往廣州旅展　要將人潮帶進台東

▲台東縣長饒慶鈴前往廣州旅展，要將觀光人潮帶進台東。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

雖然元宵遶境活動民眾罵聲不斷，台東縣長饒慶鈴拚觀光仍不餘遺力，親自率領縣府團隊及臺東縣觀光協會民宿業者、伴手禮店家等團體共計75人，於今20日起程前往廣州參與即將在廣州舉行的「2019廣州國際旅遊展覽會」，i要將人潮帶進台東。

今年縣府團隊以「熱氣球」行銷台東在地特色為主軸，帶著即將在六月份展開的臺灣國際熱氣球嘉年華活動、打造台東輕旅行與部落體驗旅遊的遊程以及推廣台東在地觀光與伴手禮業者的優質產品前進廣州，讓更多大陸朋友到臺東來旅遊，開發更多元的海外旅遊市場。

台東縣連續3年參加廣州旅展，規模逐年增加，參與業者人數也是台東縣在海外旅展宣傳觀光以來史上最多，因此，這次台東縣府在旅展籌備過程中，從一開始行前準備從召開業者說明會、多次內部討論會議及與參與業者溝通協調等展前準備工作，充分展現與台東觀光產業團結一致爭取海外旅客來台東的用心。

台東縣府表示，廣州為中國第3大城市，總人口超過1400萬，是華南地區的經濟、文化、科技和教育中心及交通樞紐，「廣州國際旅遊展覽會（簡稱GITF）」舉辦至今即將邁入第27年，每年吸引上千家廠商參展，超過50個國家參展，以去（2018）年3天展期為例，入場參觀民眾就超過17萬人次，顯示出「廣州國際旅遊展覽會」已然成為拓展大陸旅遊市場重要平台，因此縣府期望透過持續參與廣州旅展，除延續台東在當地知名度外，更重要的是為台東產業拓展更多海外市場，並把人潮帶進來。