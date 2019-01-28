共享粵港澳大灣區機遇　廣州台協服務中心成立

▲廣州市成立台資企業協會會員服務中心。（圖／取自中國台灣網）

記者陳政錄／綜合報導

為進一步協助台資企業在廣州發展，近日廣州市成立台資企業協會會員服務中心，由廣州市台辦主任曾衛東、廣州台協會長王慶祥等出席揭牌儀式。曾衛東指出，中心成立體現在穗台胞力量凝聚，方便服務台資企業，希望未來台商朋友能以此抓緊粵港澳大灣區建設的機遇，創造多贏。

廣州市台協於1990年成立，去年7月與花都台協整合後，由於廣州是台商早期投資大陸廣東省的主要地點之一，光協會會員數總計已逾2000家，在去年底由新任會長王慶祥上任後，成為台商參與大陸粵港澳大灣區核心建設的重鎮。

▲廣州天河中央商務區（天河CBD）。（圖／記者陳政錄攝）

據廣州市台辦介紹，廣州市台協會員服務中心以維護在穗台資企業的合法權益為宗旨，將在工商、稅務、法律等方面為台協會員提供全方位的服務。

曾衛東指出，該中心的成立是廣州台協和花都台協整合後，在凝聚台胞力量，服務會員企業方面的重要舉措。他認為，此舉體現了廣州市台辦和市台協為在穗台商台胞營造良好營商環境、生活環境的態度和決心。

曾衛東表示，希望廣大台商朋友以此緊抓粵港澳大灣區建設的機遇，為推動廣州國家重要中心城市建設作出新的貢獻。