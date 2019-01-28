小鵬汽車「自動停車」實測　「雙手離開方向盤」技術來自台灣

記者蔡紹堅／廣州報導

中國大陸的電動車產業近年蓬勃發展，總部位於廣州的「小鵬汽車」成立未滿5年，但卻受到鴻海集團、阿里巴巴、小米、騰訊等巨頭投資。小鵬汽車的第一款車型 G3今年啟動批量交付，《ETtoday新聞雲》記者近日參觀小鵬在廣州的展售中心，並實測了G3的「自動停車」功能。

▼郭台銘試乘小鵬汽車G3。（圖／小鵬汽車官方）

小鵬汽車的G3去年12月在廣州正式上市，基本款的價格約23萬元人民幣（約104萬元新台幣），補助後的價格約為13萬元（約60萬元新台幣），根據不同的補助政策，甚至有低於10萬元的價格，在價格上面有非常大的吸引力。

▼小鵬汽車廣州展示中心。（圖／記者蔡紹堅，下同。）

除了價格引人注目以外，小鵬還主打的「智能汽車」功能，包括自動停車、全景式擋風玻璃、車頂360度環景攝影機、AI助手及遠程操控等，對年輕族群都有很大的吸引力，尤其是「自動停車」功能，小鵬在宣傳時多次強調，「能讓人們忘記怎麼停車」，對不擅長停車的駕駛來說非常友善。

記者也實際在小鵬的廣州總部測試了G3的自動停車功能，發現不管是平行的路邊停車或是倒車入庫，G3都能在1、2分鐘內完成，期間駕駛可以將手離開方向盤，完全任由AI自動操作，且就算周圍車輛擁擠、空間狹窄，也能完成任務，不會發生碰撞的情況。

小鵬汽車的介紹員指出，他向客人展示過超過百次的自動停車，從來沒有發生過碰撞，這項功能一直以來很受歡迎，「每一個客人都會指定要測試這個功能，停完車以後都會心動，尤其是不擅長停車的一些新手駕駛。」此外，G3除了泊進，還有遙控泊出的功能，人在車外車輛也能自動移出，對狹窄的停車空間非常實用。

G3的自動停車功能技術其實來自於台灣的團隊「歐特明電子」，是利用AI深度學習，加上雷達融合技術，讓車輛擁有識別障礙物與感測環境的能力。另外，車頂的360度環景攝影也是由歐特明與小朋共同開發，在駕駛的同時，車輛可以錄下外部的風景，透過影像辨識，車內人員比出手勢時，攝影機還能自動轉換鏡頭。

據了解，歐特明未來將研發更多影像感測在汽車上的應用，包括車內智能疲勞偵測、智能雨刷等。其中智能疲勞偵測可以透過駕駛者的臉部影像，來監測駕駛有沒有疲勞駕駛的情況，保障安全；而智能雨刷功能則是透過影像判斷場景，分辨是晴雨，並且不會受到洗車等狀況的影響誤判。