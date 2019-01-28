　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

小鵬汽車「自動停車」實測　「雙手離開方向盤」技術來自台灣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／廣州報導

中國大陸的電動車產業近年蓬勃發展，總部位於廣州的「小鵬汽車」成立未滿5年，但卻受到鴻海集團、阿里巴巴、小米、騰訊等巨頭投資。小鵬汽車的第一款車型 G3今年啟動批量交付，《ETtoday新聞雲》記者近日參觀小鵬在廣州的展售中心，並實測了G3的「自動停車」功能。

▼郭台銘試乘小鵬汽車G3。（圖／小鵬汽車官方）

▲▼小鵬汽車董事長何小鵬（左），陪同鴻海董事長郭台銘參觀總部廠區並試乘G3車型。（圖／翻攝自小鵬汽車微博）

小鵬汽車的G3去年12月在廣州正式上市，基本款的價格約23萬元人民幣（約104萬元新台幣），補助後的價格約為13萬元（約60萬元新台幣），根據不同的補助政策，甚至有低於10萬元的價格，在價格上面有非常大的吸引力。

▼小鵬汽車廣州展示中心。（圖／記者蔡紹堅，下同。）

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

除了價格引人注目以外，小鵬還主打的「智能汽車」功能，包括自動停車、全景式擋風玻璃、車頂360度環景攝影機、AI助手及遠程操控等，對年輕族群都有很大的吸引力，尤其是「自動停車」功能，小鵬在宣傳時多次強調，「能讓人們忘記怎麼停車」，對不擅長停車的駕駛來說非常友善。

記者也實際在小鵬的廣州總部測試了G3的自動停車功能，發現不管是平行的路邊停車或是倒車入庫，G3都能在1、2分鐘內完成，期間駕駛可以將手離開方向盤，完全任由AI自動操作，且就算周圍車輛擁擠、空間狹窄，也能完成任務，不會發生碰撞的情況。

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

小鵬汽車的介紹員指出，他向客人展示過超過百次的自動停車，從來沒有發生過碰撞，這項功能一直以來很受歡迎，「每一個客人都會指定要測試這個功能，停完車以後都會心動，尤其是不擅長停車的一些新手駕駛。」此外，G3除了泊進，還有遙控泊出的功能，人在車外車輛也能自動移出，對狹窄的停車空間非常實用。

G3的自動停車功能技術其實來自於台灣的團隊「歐特明電子」，是利用AI深度學習，加上雷達融合技術，讓車輛擁有識別障礙物與感測環境的能力。另外，車頂的360度環景攝影也是由歐特明與小朋共同開發，在駕駛的同時，車輛可以錄下外部的風景，透過影像辨識，車內人員比出手勢時，攝影機還能自動轉換鏡頭。

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

據了解，歐特明未來將研發更多影像感測在汽車上的應用，包括車內智能疲勞偵測、智能雨刷等。其中智能疲勞偵測可以透過駕駛者的臉部影像，來監測駕駛有沒有疲勞駕駛的情況，保障安全；而智能雨刷功能則是透過影像判斷場景，分辨是晴雨，並且不會受到洗車等狀況的影響誤判。

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
健豪尾牙320桌同時宴請北中南　最強年終26個月破百萬
峨嵋6.6度！過年「北極hold不住冷空氣」？彭啟明說話了

關鍵字：小鵬汽車,廣州,自動停車

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小鵬汽車「自動停車」實測　「雙手離開方向盤」技術來自台灣

前妻拿名號嗆老師！「嚴書記」被逮畫面首曝光　戴手銬狂擦淚

中美角力　崔天凱：有人故意挑動「新冷戰」 要保持警惕

陸泳將孫楊傳拒藥檢動粗　恐面臨「終身禁賽」

加國撤駐中大使　《環時》批：政治干預越描越黑

上海小兩會開幕　人均GDP破2萬美元　將全面實施垃圾分類

2000萬聾人法律正義就靠他　大陸唯一手語律師唐帥

山西警追回2600年文物「晉公盤」　上頭183字銘文超清晰

61歲加籍男在澳門被捕　涉偽造文件詐騙87億

卸任證監會之後...劉士余轉任「供銷合作總社黨組副書記」

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

Alan Walker來了！　feat.Julia&周興哲嗨爆小巨蛋

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

小鵬汽車「自動停車」實測　「雙手離開方向盤」技術來自台灣

前妻拿名號嗆老師！「嚴書記」被逮畫面首曝光　戴手銬狂擦淚

中美角力　崔天凱：有人故意挑動「新冷戰」 要保持警惕

陸泳將孫楊傳拒藥檢動粗　恐面臨「終身禁賽」

加國撤駐中大使　《環時》批：政治干預越描越黑

上海小兩會開幕　人均GDP破2萬美元　將全面實施垃圾分類

2000萬聾人法律正義就靠他　大陸唯一手語律師唐帥

山西警追回2600年文物「晉公盤」　上頭183字銘文超清晰

61歲加籍男在澳門被捕　涉偽造文件詐騙87億

卸任證監會之後...劉士余轉任「供銷合作總社黨組副書記」

美國秘密要求盟友「禁華為參與5G建設」　起草法案禁國內使用

被超車狠瞪！父邊騎邊踹前方騎士　兒站腳踏板嚇哭：爸爸不要

AI狂潮！　娛樂、醫療、科技...直擊AI應用3大現場

「黑棗、紅棗」大不同　「解便秘」吃黑的才對！

豬年今日起453個據點開始兌新鈔 3大祕訣免等省時間

唐綺陽運勢／白羊桃花是年長者！水瓶有正財運巨蟹小心超支

小鵬汽車「自動停車」實測　「雙手離開方向盤」技術來自台灣

市民高架上女子開賓士酒駕　醉撞護欄辯與家人吵架釀禍

侯鎮邦醫師／陰莖珍珠狀丘疹會傳染嗎？　怎麼治療？

保暖變燙傷！？熱敷墊抗寒必知5件事

女植物人產子！懷孕過程無人知　男色魔護士提供她「護理照顧」

大陸熱門新聞

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3..

趁美委斷交　陸媒：解決台灣問題..

嚴書記被逮畫面曝光　戴手銬擦淚

12歲女遭姑丈殘殺　父母癱軟淚..

育嬰室尿滿地　噁男嗆：你管我？

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

孫楊傳拒藥檢動粗　恐終身禁賽

清潔工「開鋁窗」砸死遊客被捕

崔天凱：有人故意挑動「新冷戰」

持續發燒2個月　她心臟插6cm..

甘肅小舅掛布條嗆新郎

山西警方追回春秋文物「晉公盤」

少女自摸片「反應自然」告輸了

更多熱門

相關新聞

台胞申報廣州金融人才　補貼百萬人幣

大陸持續磁吸台灣高階人才！根據廣州市金融工作局最新發布的《廣州高層次金融人才支持項目實施(修訂)》，台灣同胞可申報廣州高層次金融人才，最高補貼100萬元人民幣，約合新台幣455萬元。

廣州成3大交通樞紐

廣州作客新疆　台灣雙雄得分掛蛋

兩岸「A辦」需求強勁　空置率將持續下降

鄂爾多斯人均GDP達2.5萬美元！

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

一周天氣出爐！周四前一路回暖飆28度

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

頑童瘦子：我們要單飛了！全譁然

白紀亞親弟「正臉照」曝光！

獨／《聲林》林孟辰成蕭敬騰師弟！

女神下班「坐對面吃麵」！

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面