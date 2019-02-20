空服工會稱發文挺機師遭秋後算帳！文章內容曝光　華航回應了

▲空服員工會控訴華航針對會員在網路發表的言論秋後算帳。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工落幕沒多久，桃園市空服員職業工會出面聲稱，有空服員在罷工期間網路挺機師遭公司秋後算帳，呼籲華航不應再激起勞資紛爭。對此，華航澄清，所謂秋後算帳指控，純屬不同議題、不同工會及不同目的的穿鑿附會。

桃園市空服員職業工會理事朱良駿表示，在機師罷工期間，有很多空服員在網路發表支持機師罷工的活動跟言論，但最近收到會員申訴，反應接到公司關懷電話，關心組員為什麼要發文，或者被要求刪文。工會呼籲，華航不應事後針對組員的發言作秋後算帳行動，試圖造成寒蟬效應，讓大家不敢發言。

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▲朱良駿說，在他發出一篇支持機師罷工的貼文後，底下留言會員不少人後續都接到華航關切。（圖／記者賴文萱攝）

朱良駿說，那篇被關切的貼文就是他本人發的，主要是針對華航勞資凌晨1點紅眼協商時，一名華航經理不支倒地的新聞發表評論。該篇內文寫道「才一個紅眼班就流鼻血了（還只是坐在那而已），那去飛一個2106不就要叫救護車了？」，底下共有85則留言，工會說，事後不少人因為留言都有接到公司關懷。

華航企業工會秘書林芸則說，員工不過在這則發文底下留下支持言論，支持機師工會，但卻被約談或要求刪文，很難想像21世紀的民主社會，華航還在網路箝制言論自由。她說，今天只是一個言論自由表達，但資方卻不給討論空間，對此工會感到痛心。

▲空服員工會控訴華航針對會員網路發表的言論秋後算帳。（圖／記者賴文萱攝）

華航下午發出澄清，所謂秋後算帳指控，純屬不同議題、不同工會及不同目的的穿鑿附會。事實上，主要源起於機師職業工會罷工期間，有媒體引用空服員間網路留言的對話截圖，媒體在文中描述「空服員用恐嚇攻勢霸凌機師」，已有多起案例涉及類似行為。

若屬實恐涉及威脅和危害飛行員飲食安全，華航基於內部紀律與乘客安全，必須進行必要的釐清，對受霸凌的組員也必須進行輔導與關懷。這是公司的行政調查與員工關懷，並未執行任何懲處，部分相關當事者已主動與公司聯繫，表達純粹為同事間起鬨玩笑話，對於造成外界揣測深感抱歉並已刪文。

▲黃慧甄說，不清楚空服員恐嚇機師的對話背景，但大家同機一命，認為這可能只是個玩笑。（圖／記者賴文萱攝）

媒體詢問，工會是否知情有空服員恐嚇機師一事？桃園市空服員職業工會會員代表黃慧甄則說，工會不太了解空服員恐嚇機師的對話背景，但空服員跟機師是同機一命，如果組員真的在餐食動手腳，本身也會被影響，「這可能只是個玩笑」，實際上很難想像會有這種事情發生。

華航表示，懇切請大眾理解，機師罷工和解後，除了歡迎機師回到隊伍繼續打拚，最希望休養生息恢復正常營運，並贏回旅客信心的就是華航。華航除了重申飛安與紀律，更希望所有同仁在公司最艱困的時刻，用守衛自我職業道德為底線，用熱情與團結，一起迎回顧客信心。