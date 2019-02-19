空姐被迫幫噁洋男擦屁股　勞檢認定國籍航空違法罰6萬

▲空姐召開記者會還原事發經過，好幾次都哽咽到說不出話來。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播）

生活中心／台北報導

國籍航空一名空服員1月19日爆料，被外籍乘客要求幫忙「脫褲子、擦屁股」，雖然資方事後承諾不再提供服務給該旅客，但仍在心靈上留下無法抹滅的創傷。桃園市政府勞動局進行勞檢後，確認航空公司違反「職安法」，裁處6萬元罰款，並限期改善，否則連續加倍處罰。

桃園市府勞檢處長周賢平表示，雇主對員工應規畫和採取必要安全衛生措施，預防因他人行為讓員工遭受身體或精神不法侵害，勞檢後認為，資方雖有部分預防措施，但實施範圍不及於執勤的機艙，因此對航空公司裁處。

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航空企業工會也在臉書貼文指出，「1月19日BR15空服員機上受辱事件，在本會陪同當事人辦理說明記者會後，桃園市政府勞動局也對航空公司進行勞檢。」檢查結果為，「因航空公司未有預防勞工於執行勤務（機艙內作業）遭受不法侵害之暴力預防措施，已認定航空公司違反職業安全衛生設施規則第324-3條，以及職業安全衛生法第6條。」

另外，航空企業工會也深切期盼航空公司能盡速改善，並針對此案及不當約談事件當事人給予事後的補救與支持，依據醫囑核予公傷假，勞動部已公開說明雇主有權認定，請公司硬起來保護員工，不要推託，等待公傷假曠日廢時，對員工來說是很深的心理折磨。

最後，航空企業工會認為，這個違法認定，也更證明雇主應作好職場保護，避免員工遭受奧客羞辱，讓我們能繼續反思以客為尊的文化和服務界線。