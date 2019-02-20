公車司機勸勿嚼檳榔被「三個字」問候娘　奥客辯口頭禪法官打臉

▲江男因不爽遭到龍姓司機規勸，在公車上公然罵他三字經，遭到法院判罰。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名江姓乘客2018年5月底深夜搭新竹客運公車，因龍姓司機規勸他「車上請不要嚼檳榔」，讓江男相當不爽，竟當著眾多乘客的面前，口出惡言「幹你娘」辱罵司機，讓龍男憤而報警，怒控江男公然侮辱罪。

法官調查，車內監視器確有拍到江男罵人過程，雖江否認犯罪，但他在大庭廣眾下罵出這三個字，依社會通念，「幹你娘」三字有貶損他人社會評價、輕蔑甚至使人難堪之意涵，的確足以貶損他人名譽及社會評價，顯屬侮辱人的言語。

由於雙方無法和解，且車上監視器已拍到江男辱罵人的過程，因此龍男堅持讓江男得到教訓。而江男卻向法官辯解，這三個字這是他的口頭禪，並非針對龍男，更沒有提及他的名字。

法官認為，江男僅因司機規勸他不要吃檳榔，心生不滿，就口出惡言，且是使用具針對性、攻擊性的謾罵言詞，顯然與一般慣用的口頭禪不同，並具有貶抑人格及社會評價的意思，的確有侮辱告訴人的犯意，因此依公然侮辱罪判罰5千元，可易服勞動服務5日。

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