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疑為網球國手謝政鵬愛侶！文大女學生「開學2天」遭公車輾斃

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▲▼文化大學公車死亡車禍，死者張女疑為網球國手謝政鵬女友。（圖／翻攝當事人臉書）

▲照片中死者張女與謝政鵬互動親暱，疑似為男女朋友關係。（圖／翻攝當事人臉書）

社會中心／綜合報導

台北市陽明山格致路與愛富二街口、文化大學前19日下午近5時發生死亡車禍，就讀文大運動與健康促進學系二年級張姓女學生過馬路時，不慎遭到公車撞輾慘死，經送醫搶救後仍然不治；而從臉書上互動來看，張女疑似就是網球國手謝正鵬的女友，但目前謝人在法國馬賽比賽，暫無法證實2人關係。

這起車禍就發生在下午16時52分，當時張女正準備要過馬路，但卻被準備右轉駛入格致路下山的公車撞上，整個人還被捲進車底輾斷腿，雖然救護人員獲報後火速趕抵現場，並將受困的張女救出，但無奈當時她傷勢相當嚴重，腿部傷口還可見森森白骨，已經沒有呼吸心跳，經送往新光醫院搶救1個多小時後，仍因頭部、胸部傷勢太過嚴重，於晚間18時14分宣告不治身亡。

肇事的呂姓公車駕駛（62歲）向警方表示，當時他在文化大學內載客後駛出，在T字路口右轉往格致路下山，而號誌則是閃黃燈，他還略微停頓查看前方路況才又轉，沒想一轉就撞上張女，直呼自己「真的沒有看到她」，撞上人後還是乘客提醒，他下車查看後才驚覺闖下大禍。

▲▼ 陽明山車禍命危 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼仰德大道車禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼仰德大道車禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲呂姓司機右轉時疑因視線死角未注意，撞上過馬路的張姓女大生。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者黃彥傑攝）

警方調查，張女專精舞蹈，國中時就曾代表學校參加全國民俗舞蹈賽，奪得優等佳績，目前就讀文化大學運動與健康促進學系二年級，由於寒假剛結束，學校才甫開學2天，沒想到張女19日竟在校門口遇上死亡車禍；張母接獲噩耗後趕往醫院等待奇蹟，沒想到卻贏來愛女傷重不治的消息，當場落淚痛哭，情緒難以平復，不斷哀求警方一定要釐清事發經過。

細看張女臉書與IG，發現處處都有網球女將謝淑薇的弟弟、網球國手謝政彭的身影，2人關係似乎相當親暱，不但在高美濕地留下牽手甜照，甚至謝政鵬20189月22日生日時，張女還陪伴慶生，當時謝政鵬也在臉書寫下「謝謝女朋友特地搞了個小驚喜！」但2人關係是否真為情侶？由於謝目前在法國比賽，暫無法得知其回應。

針對這起死亡車禍，警方不排除是公車A柱死角釀禍，但確切肇事原因還有待進一步調查；儘管呂姓司機懊悔萬分，但訊後仍遭警方依業務過失致死罪嫌移送法辦。

▼謝政鵬2018年過生日時，還以「女朋友」稱呼張女。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼文化大學公車死亡車禍，死者張女疑為網球國手謝政鵬女友。（圖／翻攝當事人臉書）

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關鍵字：文化大學,陽明山,車禍,公車,女大生,謝政鵬,網球

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