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海神休旅強出頭未保持間距　公車尾巴掃撞雙門網諷：目屎納滴

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▲▼ 三重客運公車轉彎不慎擦撞瑪莎拉蒂休旅車，初估維修費用要價50萬，網友笑稱真的是目屎納滴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲ 三重客運公車轉彎不慎擦撞瑪莎拉蒂休旅車，初估維修費用要價50萬，網友笑稱真的是目屎納滴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一部三重客運公車在右轉時，車尾不慎擦撞到一部休旅車，客運司機趕緊下車查看，一看嚇傻，竟然撞到價值數百萬元起跳，俗稱「海神」的超跑瑪莎拉蒂Maserati Levante，整起事故被後方的網友拍下貼上網路，笑稱「真的是目屎納滴！」，警方表示後方休旅車未保持安全車距才造成事故，但詳細肇責尚待交通大隊釐清。

2月19日晚間6時許，三重客運的葉姓司機（42歲）行駛在新北市蘆洲區三民路，才剛離站沒多久，右轉民族路時，公車尾不慎擦撞一部邢姓男子（32歲）駕駛的黑色休旅車，葉姓司機趕緊下車查看。

▼ 三重客運公車轉彎不慎擦撞瑪莎拉蒂休旅車，初估維修費用要價50萬，網友笑稱真的是目屎納滴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 三重客運公車轉彎不慎擦撞瑪莎拉蒂休旅車，初估維修費用要價50萬，網友笑稱真的是目屎納滴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

葉姓公車司機看完整個嚇傻，原來擦撞到俗稱「海神」的超跑瑪莎拉蒂休旅車（Maserati Levante），右側前後門鈑金與葉子板有嚴重刮傷痕跡，警方到場調查雙方皆無酒駕，以相對位置來說，休旅車為後方車輛，往前行駛超車時，未保持左右安全間隔車距，才造成這起事故，但詳細肇責還要送交通大隊鑑定。

公車司機表示，當時要右轉民族路時，因路口有要待轉的機車行經，刻意放慢速度，再由車上行車記錄器顯示，瑪莎拉蒂休旅車駕駛疑似搶快才會發生擦撞。三重客運表示，待車禍初判表出爐，將會協助司機與休旅車主協調賠償事宜。

據了解，這輛瑪莎拉蒂休旅車Maserati Levante，官網建議售價458萬起，最高價898萬，受損的部分初估要價約50萬元。由於事故發生當時，後方民眾行車記錄器也拍下整起過程，事後在網路貼文說客運司機真的「真的是目屎納滴！」

▼ 三重客運公車轉彎不慎擦撞瑪莎拉蒂休旅車，初估維修費用要價50萬，網友笑稱真的是目屎納滴 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼ 三重客運公車轉彎不慎擦撞瑪莎拉蒂休旅車，初估維修費用要價50萬，網友笑稱真的是目屎納滴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 三重客運公車轉彎不慎擦撞瑪莎拉蒂休旅車，初估維修費用要價50萬，網友笑稱真的是目屎納滴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 三重客運公車轉彎不慎擦撞瑪莎拉蒂休旅車，初估維修費用要價50萬，網友笑稱真的是目屎納滴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：三重客運,公車,擦撞,海神,瑪莎拉蒂

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