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春季浪漫櫻花「粉爆ing」　新北賞櫻景點大公開

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▲ 春季浪漫櫻花「粉爆ing」 新北賞櫻景點大公開。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 淡水天元宮後山，目前三色櫻已滿開，放眼望去只見粉紅色櫻花花海。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春暖花開櫻花粉爆ing綻放！新北市三芝青山路、淡水天元宮及新店陽光運動公園正值櫻花盛開，尤其今年冬末春初時期，北部降雨少，花苞少有被降雨打落的情形，花況更勝以往，民眾快把握機會，感受專屬這時期才有的浪漫櫻花海。

▲ 春季浪漫櫻花「粉爆ing」 新北賞櫻景點大公開。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新北賞櫻景點大公開，淡水天元宮三色櫻滿開。

景觀處指出，三芝青山路沿路種植櫻花，自雞母宮至五腳松咖啡路程約4公里，是種植密度最高，也是青山路上花況最美的地方，目前花開約5成，伴隨著樹下的杜鵑花開，整條路宛如粉紅隧道，浪漫指數破表，是北部的賞櫻秘境。

另外，鄰近的淡水天元宮後山，是櫻花季熱門的IG打卡景點，三色櫻即將達到滿開階段，放眼望去只見粉紅色櫻花花海，可說是隨手拍照都好看，由於假日賞花人潮眾多，民眾若於平日前往恰好可以避開人潮。

▲ 春季浪漫櫻花「粉爆ing」 新北賞櫻景點大公開。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 三芝青山路沿路種植櫻花，伴隨著樹下的杜鵑花開，整條路宛如粉紅隧道。

景觀處表示，新店陽光運動公園內的河津櫻花大道，目前已燦爛綻放，民眾可騎乘自行車賞櫻，自新店小碧潭站出發 15分鐘即可抵達，感受到粉紅櫻花的浪漫氣息，讓情人們多一些春暖花開的浪漫。

想知道更多賞櫻新玩法，可上新北市「櫻花稼期」花況網站：https://bit.ly/2DPVnnu，每週將更新各景點最新花況影像，同時介紹有當地好吃好玩的旅遊訊息，也可在臉書搜尋「賞花快報」並按讚追蹤，了解更多即時花資訊及賞櫻路線。

▲ 春季浪漫櫻花「粉爆ing」 新北賞櫻景點大公開。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 三芝青山路櫻花，吸引民眾駐足拍照。

▲ 春季浪漫櫻花「粉爆ing」 新北賞櫻景點大公開。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新北賞櫻景點大公開，新店陽光運動公園河津櫻。

▲ 春季浪漫櫻花「粉爆ing」 新北賞櫻景點大公開。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新店陽光運動公園內的河津櫻花大道，目前已燦爛綻放。

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關鍵字：新北,櫻花,青山路,天元宮,陽光運動公園

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