吳敦義駁投降協議說　酸民進黨「故意搞不清楚」

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）



政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義日前表示若重新執政，會與中國大陸洽簽「和平協議」，遭民進黨發言人周江杰痛批是「投降協議」。吳敦義20日接受廣播節目專訪時回應，兩岸過去簽過23項協議，簽和平協議「哪裡是投降協議」，並認為執政當局這樣批評，「一定是故意的」。

行政院在列出47案最優先法案中特別納入「修正臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，明訂進行兩岸和平協議前之公投條件與門檻，此舉被認為是要針對吳敦義拋出的「兩岸和平協議」。陸委會主委陳明通也表示，的確是針對吳敦義，因為簽定協議需要社會高度共識，周江杰更痛批，「所謂真正的和平是應該在雙方對等地位下，靠自己的實力爭取而來的，而非像是國民黨面對強權忍辱低頭的態度，台灣人民是絕對不會接受這樣的投降協議。」

對此，吳敦義受訪時回應，兩岸過去簽過23項協議，簽和平協議「哪裡是投降協議」，他表示，不論簽什麼協議，都要依據《兩岸人民關係條例》，「不能隨便簽」，依法規定，只有政府及政府委託的機構，才能去跟大陸簽署兩岸各種協議，駁斥「國民黨跟中國共產黨簽協議」的說法。並強調，「一定要確保中華民國主權的完整跟尊嚴，且確保兩岸和平穩定發展，才可以跟大陸當局洽簽兩岸和平協議」。

吳敦義認為，蔡英文總統以前也當過陸委會主委，怎麼會不懂，執政當局這樣批評，「我想一定是故意的」，並表示民進黨提出的修法，如果獲得廣大民眾認同，國民黨執政後未必一定要再修，因為簽署前能進行公投，「也是全民意的表現」。