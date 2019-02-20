快訊／選總統民調全輸　蔡英文：民調是死的！人心是活的

▲總統蔡英文於總統府發表迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文19日受CNN專訪時表態將競選連任，但媒體最新2020民調顯示，前行政院長賴清德以38.6％的支持度，高於蔡英文的17.6％，且蔡英文無論對上國民黨任何候選人皆敗。對此，蔡英文20日上午發表迴廊談話時表示，民調是死的，人心是活的，我們不缺被人打壓，要強烈意志力來克服難關。

《蘋果》委託世新大學針對可能人選進行民調，以民進黨人選蔡英文、賴清德，對上國民黨民調前三高人選韓國瑜、王金平、朱立倫，以及台北市長柯文哲，三方做對比式民調。民調結果顯示，無論柯文哲參選與否，民進黨派出賴清德迎戰藍太陽們，都比蔡英文參選2020更有利，綠營是否會陣前換降引發關注。

蔡英文上午發表迴廊談話時表示，2008年她當黨主席時，很多人說民進黨20年都爬不起來，擔任總統的時候，質疑經濟無法保一，「但我們都一貫的克服了，民調是死的，人心是活的，我們不缺被人打壓，我們要強烈意志力來克服難關」。

蔡英文強調，將來競選總統這條路誰會參加，無論怎樣不會只有她，一人競選總統時代已經結束，要做的事把我們想做總統想替國家做的事情跟人民講清楚，並全力的往前走。

