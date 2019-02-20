林為洲開第一槍：總統提名人操盤立委提名





▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義16日提出，總統參選人提名機制預計4月敲定，7月全國代表大會提名，屆時誰出線，誰就接國民黨主席帶領全黨贏回政權。對此，在2018九合一大選中，被取消以全民調作為新竹縣長初選標準的國民黨立委林為洲認為，既然吳敦義有「總統提名人接黨主席」的雅量，那也應該讓總統提名人來操盤立委提名。

2018九合一大選國民黨力拚翻盤，卻在新竹縣踢到自家的鐵板，原先新竹縣長提名人選初選將採全民調，5月就又決議不排除「直接徵召」，讓有意參選的立委林為洲直言「我被做掉了」。事後林為洲堅持脫黨參選新竹縣長，差點被開除國民黨籍，在藍委的求情下，才暫緩開鍘案，而他也退出新竹縣長選戰，以成全大局。

▲林為洲原本堅持脫黨參選，後來宣佈退出縣長選舉，哽咽表示「我決定留在國民黨做個改革者」。（圖／記者陳家豪攝）

針對吳敦義的「初選勝出者接黨主席打選戰」，林為洲說，初選的目的，就是為了大選要贏，按照國民黨黨章，若2020總統大選獲勝，新任總統將是當然黨主席，反之若不幸敗北，按慣例黨主席也應請辭負責；換句話說，如果黨主席與總統提名人非同一人，那麼不論選舉結果為何，黨主席都即將卸任。

林為洲表示，自己當初的想法是，若他人取得提名資格，而要吳敦義繼續擔任黨主席，作提名人的競選總幹事，「是對吳主席不敬」。而總統大選與立委選舉同時舉行，母雞與小雞必須要分進合擊，有絕佳默契，才能發揮最大的戰力。現在吳主席既有「總統提名人接黨主席」的雅量，那麼順理成章，也應該要讓總統提名人來操盤立委，才能名正言順。

林為洲建議黨中央考量「黨務革新宣言」的內容，由總統候選人，來規劃本屆立委提名。目前黨內同志多有呼籲，總統初選若到七月才底定，實在太晚。總統提名人五月產生，立委提名七月確定，應該是個比較合理的時程。

最後，林為洲也建請黨中央再次考慮「全民調」的提議，儘管吳敦義認為全民調不可靠，但組發會李哲華主委在2018年1月9日就解釋，「如果藍綠進行對比式民調，綠營支持者一定支持綠營人選，沒有必要排綠，即便有綠營支持者想影響民調，恐怕也只是極少數。」

林為洲引用李哲華2017年12月29日的言論稱，「採全民調的另一項原因，是政黨初選已經納入《選罷法》規範，黨員投票若發生疑似賄選的情形，包括對手假造，甚至再度發生高雄走路工事件，等還你清白選舉都結束了，國民黨不會笨到讓人有見縫插針的機會，讓對手有毀滅最具勝選候選人的機會。」

林為洲說，李主委的見解非常精準，現在全黨同志難以理解的是，同樣一個黨中央，同樣一位組發會主委，為什麼對全民調，會有如此不同的看法？2018，不是國民黨的勝利，而是民意對民進黨的否定。國民黨應該要「謙卑謙卑再謙卑」，證明自己擔得起人民的期待。如果在初選制度，就有雙重標準，量身訂作的跡象，將嚴重傷害社會對國民黨的信任，那大選要如何贏？

▼林為洲說，現在吳主席既有「總統提名人接黨主席」的雅量，那麼順理成章，也應該要讓總統提名人來操盤立委，才能名正言順。（圖／翻攝自立法委員林為洲臉書粉專）