影／嘉中英文開學考涉羞辱　顏擇雅：講學自由不是讓老師自己爽

▲嘉義高中英文考試與時事結合卻爆出爭議。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

生活中心／綜合報導

國立嘉義高中的出題老師，在開學英文考卷中用「President Tsai-englishit」一詞代稱總統蔡英文，更以silly造句演講內容是愚蠢的，昨天在網路上掀起熱議。對此，作家顏擇雅在臉書表示，這件事如果發生在美國，老師應該馬上停職接受調查，講學自由應當受到保護，但目的是為了提升教育品質，而不是為了老師自己爽。

顏擇雅以三個實例開頭，包含2006年，丹佛一位地理課老師將小布希總統比擬為希特勒；2010年，阿拉巴馬州一位數學老師在課堂上用 「假設有人想暗殺歐巴馬」來計算角度；以及2016年，舊金山灣區一位歷史老師將川普比擬為希特勒。

請繼續往下閱讀...

▲第6題考題中，出題老師將蔡英文總統名字以英文「englishit」，不雅字眼大便「shit」結合。

顏擇雅表示，大家也許奇怪，美國不是最重視言論自由，教師工會也是很大的政治勢力，為何教師言論自由受到這種限縮？這種事有這麼嚴重？原因不是美國人不能公開侮辱國家元首，也不是教師不可以有政治立場，公開侮辱元首在美國是不犯法的，老師也跟所有公民一樣也可以有政治立場，這些老師必須停職接受調查，是因為他們的言論可能有違教學倫理。

顏擇雅指出，在民主國家，高中教育一大使命就是要培養民主公民，課堂內外應該鼓勵學生討論時事，思考時事，並培養民主素養，所謂民主素養，就是尊重他人觀點，進行基於事實的理性討論，老師言論如果既不尊重也不理性，只是利用師生間的權力不對等，講出自己爽的話，是不該受到保護的。

顏擇雅還說，因為這種言論並沒教育意義，只是營造使學生畏懼表達的氣氛，因此既反民主，又侵害學生的受教權。她最後更指，「老師的講學自由當然應該受到保護，但保護的目的是為了提升教育品質，而不是為了老師自己爽。」