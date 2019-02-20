快訊／國民黨提和平協議　蔡英文：不接受消滅台灣主權的協議

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日上午舉行迴廊談話時指出，上午接見歐盟友台小組，拿到一份155位歐洲議員連署對台表達認同、支持的文書；同時回應對「兩岸和平協議」的看法，強調中國大陸不放棄武力犯台，強推在一國兩制框架下，沒有對等談判，不會有真正和平，「台灣社會不會接受任何消滅傷害主權，或是消滅台灣民主的政治協議」。

蔡英文在上午迴廊談話中指出，她早上有一個很重要的會面，接見「歐盟友台小組」，主席帶領的訪問團在會議裡，交給她一份，有155位歐洲議員聯署對台灣表達認同支持文書。

蔡英文說，在會議裡面，歐洲議員表達對台灣在中國威脅下，如何保持民主自由，肯定我們持續貢獻區域和平穩定；另外，在會議裡面，也有議員問到，台灣有些政治領導人在討論兩岸和平協議，詢問她的看法。

蔡英文表示，她告訴他們，台灣長久都是區域和平貢獻者，那麼中國大陸的軍事企圖心，以及不放棄對台動武才是真正區域不穩定，跟對區域威脅的來源。

蔡英文強調，在中國不放棄武力犯台，強推一國兩制框架下，沒有對等談判，也不會有真正和平，台灣人民會很謹慎面對這件事情 台灣社會不會接受任何消滅傷害主權，或是消滅台灣民主的政治協議，「我們要自由要民主要繁榮，台灣未來我們自己決定。」