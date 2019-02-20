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3家壽險火拼財補搶業務員　富邦產險虎視眈眈祭員工持股信託徵內勤

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▲▼產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌。（圖／記者李蕙璇攝）

▲產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

繼台灣、中國與遠雄人壽啟動業務員部隊招募新人增員計畫之後，產險界龍頭富邦產物也即日起至2月24日大規模徵求核保、客服理賠及通路管理人員，名額不限，並強調錄取人員月薪優於業界，享有年終獎金、年節節金、員工持股信託等優渥福利制度。

產壽險公司深知要搶占保單市場版圖，必須先徵得適合自己公司文化的人才，而壽險界的遠雄、中國與台灣人壽陸續宣布增員計畫之後，產險圈也要來分食人才市場，富邦產險更是大動作廣招內勤多個單位缺額，並祭出優於同業的薪資與持股信託等留才福利，勢在必得。

目前壽險圈的業務員多是採取承攬制的勞動契約關係，也就是說與公司非雇傭關係而無勞健保等，產險圈業務員則多屬雇傭制的勞動契約，享有勞健保等福利。而富邦產險的「聯合招募計畫」已開始接受報名至2月24日截止，預定3月16日初試，3月19~29日複試，3月29日通知錄取名單，預估4月15日報到，相關資訊可點入「富邦金控人才招募網」查詢。

富邦產險表示，將大規模招募核保、客服理賠及通路管理人員，名額不限。商品核保人員負責案件報價、出單、批改承保等工作；客服理賠人員負責處理個人保險理賠相關作業；通路管理人員則以維護現有通路與業務據點、推動集團跨售業務為主。

▼台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者李蕙璇攝）

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽，今年積極招募1800位業務人力啟動「TOP A新人專案計劃」則提供包括長達12個月額外獎金補貼、量身打造挑戰每月最高獎金新台幣2.5萬元；專案期間享有團體險保額100萬元、團體業外醫療險限額6萬元保障，以及各項獎勵競賽提供業務人員海外榮耀之旅。

▼中國人壽總經理黃淑芬。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼中國人壽總經理黃淑芬。（圖／記者李蕙璇攝）

中國人壽在去年12月24日即宣布邀請年輕世代人才精英專案，祭出長達15個月的新人財務補助計畫，符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad，助精英人才在中壽開展自己的事業版圖。

▼遠雄人壽總經理趙學欣。（圖／遠雄人壽提供）▲▼遠雄人壽總經理趙學欣。（圖／遠雄人壽提供）

遠雄人壽更早於去年5月宣布「五年新雄鷹獵新人」計畫，不論是職場新鮮人、轉職或二度就業皆提供9個月獎金幫助穩定創業初期收入的不穩定。同時再推「菁英轉戰雄大專案」提供24個月的財務補助津貼，給予轉換跑道的同業主管高額組織發展獎金，持續展開挖角。

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關鍵字：壽險,財補,業務員,富邦產險,員工持股信託,薪優,內勤,核保,客服,理賠,管理主管,中國,遠雄,台灣,人壽,產物

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