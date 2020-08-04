被檢舉！同一張保單竟貸款11次　金管會開罰大誠保經120萬

▲大誠保經某通訊處勸誘保戶進行保單借款，再將款項追加投入到原本保單，金管會開罰120萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（4）日公布新裁罰案，大誠保經某通訊處有8位業務員，勸誘81位保戶用自己的投資型保單辦理保單借款，再將款項追加投入到原本保單，由於違反相關法令規定，依法處以2項限期改正、併處120萬元罰鍰。

金管會保險局表示，接獲民眾檢舉後，經查後發現該通訊處去年1月至10月期間，8位業務員共經手84張保單借款，其中81張保單有「借錢增加原保單保費」的情況，總共有296次借款動作，平均代款次數3.52次，其中有一張保單借款高達11次之多。

保險局指出，上述81張保單都是用安聯人壽的變額年金險來做保單借款，再追加到原先的保單內，增加保費及投資部位，但這是用槓桿方式來操作投資標的，連帶風險也會變大。

保險局也提及，業務員自行製作文宣鼓勵保單借款，但該招攬文宣未經公司同意，代表公司廣告、文宣控管欠妥的缺失，涉及內控問題，最後因內部控制與稽核制度缺失、文宣管理缺失，核處2項限期1個月改正，併處罰鍰120萬元。

保險局提醒，消費者不要以這樣的槓桿方式來操作，因帳戶價值隨著市場波動，但保單借款的利息仍要負擔支付，但用槓桿方式操作，保戶所承擔的風險也會擴大。

另據金管會統計，今年以來迄今，未控管保戶借款再投保遭罰的案件共有16件，包含7家壽險公司（法巴人壽、安達人壽、南山人壽、遠雄人壽、安聯人壽、保誠人壽、第一金人壽）、7家家銀行保經待部門（安泰銀行保經部、永豐銀保代部、兆豐銀保代部、台企銀保代部、一銀保代部、凱基銀保經部及遠東銀行保代部）、1家保經公司，其中一家保險公司法巴人壽被罰2次，累計開罰2,400萬元。