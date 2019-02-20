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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

日本自衛隊退役中將：中國2025前入侵台灣、2045拿下沖繩

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▲習近平。（圖／路透社）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本航空自衛隊退役中將織田邦男（Kunio Orita）近期發表的評論引起外界關注，他認為，中國會在2025年之前併吞台灣，接著開始向太平洋國家施加壓力，且會在2045年暗中鼓吹沖繩獨立，砸大錢宣傳反美軍的報導，支持反美勢力，迫使在當地駐守的美軍離開。

美國軍方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）18日報導援引織田邦男的說法指出，北京政府會透過控制台灣以及利用軍事鞏固南海重要島嶼的方式，進而擴大地區影響力，「如果中國能夠把美軍趕出該地區，就有可能征服整個南海，並取得阻止日本和其他國家貿易的權力。」

根據織田邦男的說法，中國在併吞台灣後，第一步會先在台灣周圍設置禁飛區，任何試圖進入範圍內的飛機都將被擊落，接著解放軍將挑釁攻擊台灣的海空堡壘，封鎖台灣，直到台灣政府同意談判並建立親北京的政權。

▲ 織田邦男曾在日本航空自衛隊（Japan Air defense Force）服役多年，2009年退休，目前在東京的東洋學園大學（Toyo Gakuen University）擔任客座教授。

「接管台灣後，中國將在印太航線取得更大的影響力，並手握核武向太平洋國家施壓」，織田邦男表示，北京政府接下來會把手伸進日本沖繩，鼓吹沖繩獨立。他指出，中方資助沖繩當地媒體，傳播反美訊息，「中國希望沖繩成為獨立國家。一個不需要美軍駐守的獨立國家」，但他無法提供相關證據。

只不過，織田邦男的這番預測言論並沒有被大多數的日本學者認同，日本防衛省、沖繩縣官員也不予置評。日本帝京大學教授、前陸上自衛隊北部方面總監志方俊之（Toshiyuki Shikata）回應，他只同意部分說法，但不覺得中國會在2025年前對台採取軍事行動，「中國可能改以經濟施壓影響台灣政府和人民。」

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關鍵字：沖繩,台灣,日韓要聞

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