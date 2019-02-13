保險局長施瓊華親託產險董座　向壽險看齊為員工加薪　　　　

▲產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌（左）與保險局長施瓊華互道新年恭喜。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

產險公會今天舉行新春團拜，理事長、富邦產險董事長陳燦煌感謝各會員公司秉持著保險核心價值「承接業務、樂意支付賠款與承擔責任」，讓去年核保利潤約85億元達5~10%，維持合理範圍內。他並強調民眾向10多家產險購買的旅遊不便險，幾乎都會理賠這次機師罷工所造成的損失，希望藉此達到安定社會力量之一。

▼產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌。（圖／記者李蕙璇攝）

保險局長施瓊華出席團拜致詞表示，感謝各產險公司於社會發生災難時，緊急應變處理儘速理賠，發揮保險價值。而保險局也相當支持保險科技運用，譬如區塊鏈加速理賠，還有未來開放的身分辨識與認證等，都需各公司的參與。施瓊華並於現場向各公司董總座喊話，希望經營者對員工好一些，適度加薪，留住及積極培養人才，可以向壽險業看齊讓產壽險公司員工的薪資水平較為接近。

▼保險局長施瓊華。（圖／記者李蕙璇攝）

產險公會今天公布107 年全年度簽單保費共新臺幣(下同)1,648.60 億元（本會會員公司自結數），較 106 年之 1,567.12 億元（保發中心統計），成長 5.20%，簽單保費再次邁向新高。

▼產險公會2019年新春團拜。（圖／記者李蕙璇攝）

產險保單商品主要分為7大類，按占比高低為一般汽車保險（43.06%）最多，其次為火災保險、意外險、傷害保險、強制保險、水險與健康保險。

▼產險公會2019年新春團拜。（圖／記者李蕙璇攝）

其中，強制汽車責任保險費率去年並未調整，保費收入177.75 億元，較上年度成長1.03%，配合交通部取消行車執照換發的新措施，多元性加強強制汽車責任保險政令教育宣導，加上寄發明信片通知車主投保，使得強制汽車保險有效投保件數增加1.02%。

▼保發中心董事長桂先農（中）、保險經紀人商業同業公會理事長朱水源（右三）等出席產險公會新春團拜。（圖／記者李蕙璇攝）

而在任意汽車保險部分的保費收入709.88 億元，較上年度增加3.85%。以去年汽車銷售約43.5萬輛，相較於106 年負成長2.1%，主要原因為全球景氣趨緩，加上國內需求民間消費動能降溫，以致汽車銷售負成長2.1%。各會員產險公司則依費率自由化相關措施檢測費率適足性酌量調整，保費略有成長，汽車險整體保費（強制保險＋任意保險）共887.63億元，較上年度增加3.27%。

▼金融消費評議委員會主委兼總經理卓俊雄（右三）出席產險公會新春團拜。（圖／記者李蕙璇攝）