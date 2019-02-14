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激起569萬屋主買住宅地震險　保費抵稅草案研議中

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▲▼▲▼之前士林連續兩起地震引發民眾擔憂火山爆發，目前沒有觀察到爆發的徵兆。（圖／取自地調所資料）

▲之前士林連續兩起地震引發民眾擔憂火山爆發，目前沒有觀察到爆發的徵兆。（圖／取自地調所資料）

記者李蕙璇／台北報導

日前嘉義、北市傳出地震，產險公司也陸續收到民眾詢問舊屋購買住宅地震險相關問題，只是該險種推出至今的投保率雖從2%成長到35%多，以買屋貸款戶為主，仍有569萬戶缺少該險防護。據悉相關單位研擬透過抵稅方案，提高民眾購買保險意願。

目前產險公會、財團法人住宅地震保險基金與保險局等相關單位，希望將此政策保險的投保率再推廣到破50%的比率，而降低民眾遇天災事故時的風險成本。不過，由於去年保險界希望長照險、失能險的保險費可以抵稅方案，還未獲財政部明確的答覆，而是否可以將民眾購買住宅地震險的保費搭上抵稅列車，研擬單位也還在商議具體可行方案。

產險界資深主管表示，921大地震發生後至今年將屆滿20週年。2002年4月1日起在住宅火災保險單下自動涵蓋住宅地震基本保險，每一住宅保險標的物的保險金額最高120萬元，並採全國單一費率，每年保費1,459元。爾後於2009年4月起，保費由1,459元調降為1,350元，2012年1月起將保險金額上限調高到150萬元，臨時住宿費用調高為20萬元。

也就是說，當地震基本險的主要保障範圍包含因地震或地震引起的火災、爆炸、地層下陷、滑動、海嘯、洪水…等狀況，造成房屋建築物倒塌或不堪居住達到「全損」程度時啟動理賠，每戶最高可獲得補償金150萬元、臨時住宿費用20萬元。

根據住宅地震基金的統計，截至2018年12月31日止住宅地震險全國累積責任額為4兆9,529億3,348萬1,589元，有效保單件數為300萬2,475件，依據全國住宅戶數 869萬6,022戶計算，全國平均投保率為34.53%。而過往全國住宅屋主投保住宅地震保險從2%，提高到今日的34%多成長17倍，仍以貸款戶為主要保戶族群，還有約569萬戶屋主未買住宅地震險。

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關鍵字：569萬,屋主,住宅地震險,保費,抵稅,產險公會,保險局,住宅地震基金,921大地震

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