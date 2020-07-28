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友邦保險首次舉辦「跨地域」Live活動！貝克漢將現身分享健康祕訣

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▲「AIA Live」活動。（圖／AIA友邦保險提供）

▲「AIA Live」活動有貝克漢（David Beckham）。（圖／AIA友邦保險提供）

財經中心／台北報導

友邦保險宣布舉辦首次跨地域網路線上健康活動「AIA Live」，活動將橫跨包含台灣在內的13個市場，並由其全球品牌大使貝克漢（David Beckham）打頭陣。

友邦保險表示，「AIA Live」將於8月2日於友邦保險的YouTube「健康生活頻道」進行網上播放，共有超過30個富有特色的節目安排，宣揚健康保健資訊，藉以啟發、鼓勵並教育亞洲區內民眾，體現友邦保險致力幫助大眾實踐健康、長久、好生活的承諾。

活動主題包括精神健康、運動、活動及休息、營養、個人成長等，更有以音樂和喜劇組成的輕鬆時刻。

「AIA Live」活動適合所有年齡組別及不同市場的人士，體現亞洲區內的多元文化，同時透過有趣互動的方式，拉近大眾距離，並加深對健康和保健的認識。

貝克漢將擔任這次活動的開場和閉幕嘉賓，並分享他和家人如何應對2020年因疫情所發生的特殊故事及從中所獲得的感悟。知名大廚彭永浩（Jeremy Pang）將利用亞洲各地的不同食材，示範烹飪多款菜餚。

友邦保險的合作夥伴托定咸熱刺足球會，教練將會讓當天活動的觀眾嘗試一些簡單但有趣的足球技巧。他們將和20多位包含台灣在內的亞洲區內具感染力的意見領袖及主題演講嘉賓一起參與這次活動，這也是友邦保險首次將身在不同市場的友邦保險大使連繫聚首一堂。

▲「AIA Live」活動。（圖／AIA友邦保險提供）

▲網紅「謎卡」（Mika）也有參與「AIA Live」活動。（圖／AIA友邦保險提供）

為響應此項有意義又特別的活動，AIA友邦人壽特邀請知名旅行作家、冒險家、節目主持人與網紅「謎卡」（Mika），以「5個偷走我心的台灣天然景點」（Top 5 places nature stole my heart）為題，與當天來自世界各地的民眾線上分享台灣迷人的人文景色。透過影片的分享與介紹，待疫情過後，能吸引更多國外友人來台灣體驗獨有的台式健康生活方式。

友邦保險首席市場行銷總監施斌陞（Stuart A. Spencer）表示，現在世界正為新型冠狀病毒疫情籠罩，大眾紛紛改變其想法和行為，友邦更致力與客戶緊密聯繫，為他們提供健康保健相關的知識和實用資訊。

友邦保險全球大使貝克漢表示：「我非常榮幸可以與其他友邦保險大使一起參與這次『AIA Live』活動並和亞洲的朋友分享我們實踐健康、長久、好生活的想法和體會。今年我們所有人都面臨突如其來的挑戰，關愛我們的身心健康從未顯得如此重要。」

 

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