搶進壽險版圖　產險圈各出奇招猛打「低保費高保障」攻占山頭

▲和泰產險總經理詹文全。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

產險界各家公司經營強項略有差異，其中和泰產險挟其汽車業背景的通路優勢情況之下，去年度汽車類保險銷售業績大幅成長及躋進業界前10大保險公司，也正積極推廣健康險保單的知名度，搶攻市占率。

受到全球景氣及汽車銷售數量的負成長，整體產險界銷售的一般汽車類保險的保費收入是出現小幅度衰退之勢，讓許多產險公司已注意到須多加拓展其他類保單商品的銷售率，而非只能單靠車險保單為主要的業績收入來源，因而像是富邦、明台、新安東京、南山、和泰、泰安產物等，積極開發新保單推廣登山、寵物、無人遙控機、UBI車險、小孩退貨照顧險等。

而和泰產險則是在去年開始瞄準健康險市場，積極搶占壽險既有健康保單版圖，設計專案保單的新型態，提供需要醫療保險年輕族群或是預算較為有限的民眾，先透過「保險保費支出不會成為生活經濟負擔」的無壓消費模式，以避免擔心無較多預算購買高額壽險醫療險保單的情況之下，而忽略這一塊保障防護。

以產險公司設計的健康險保單來說，提供投保年齡多可以從0歲至60歲，譬如說3歲女童投保年繳保費約2千多元，理賠項目包括住院日額保險金、加護病房保險金、燒燙傷病房保險金、出院療養金、住院手術保險金、門診手術保險金、手術看護保險金、救護車運送保險金等8類醫療保障。

同時，民眾也可以依需求自行選擇保障項目，由於其為「1年1約」的保單設計，依不同階段需求調節適合的保險額度，也是規劃第二張加值醫療保險單的一種選擇。