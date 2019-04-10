6大壽險第1季獲利267億元　南山人壽大賺80億居冠

▲ 6大壽險今年第1季獲利狀況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

6大壽險第1季獲利全數出爐，累計1到3月共賺267.82億元，其中又以南山人壽80.2億元賺最多，國泰人壽賺62.5億元次之。

去年第1季市場走多頭，把各家壽險獲利都墊高，就算今年第1季市場回穩，多家壽險今年第1季獲利仍出現衰退。3月份6家壽險共賺116.52億元，累計今年1月到3月6家壽險共賺267.82億元。但若跟去年第1季相較，除了南山、台壽外，其餘壽險獲利都呈現年衰退。

今年第1季獲利以南山人壽居6大壽險之冠，單月獲利44.5億元、年成長逾122%，累計第1季獲利80.2億元，也較去年同期成長51%。南山人壽表示，第一季掌握國內外股市回升機會，實現資本利得，並且高繼續率帶來的續期利潤增。

國壽3月單月稅後淨利達25.6億元，累計今年前3月份共賺62.5億元，但若跟去年第1季166.3億相比，年減高達62.4%。但國壽今天也公布，淨值已超過4750億元，創下歷史最高紀錄，去年第4季受到衝擊的淨值在今年第1季就回升，主要就是因今年第1季市場回穩、投資操作得宜。

新光人壽今年初擺脫去年虧損陰霾體質轉佳，3月單月賺13.26億元、第一季賺38.73億元，位居5大金控第三名。但若跟去年第1季150.38億元相比，第一季年衰退最多達74.2%。

富邦人壽3月稅後淨利11.82億元，累計前3月稅後淨利30.59億元，若跟去年第1季92.51億元相比、同樣年減66.9%。富邦人壽指出，保費收入大幅成長使承保相關支出較高，經常性收入則穩健增加。

台灣人壽3月稅後淨利為10.76億元，年增52.2%，前3月稅後淨利達27.69億元，跟去年同期相比稍微增加0.8%。台灣人壽表示，3月份獲利增主要受惠股債市回穩，有較多的股債處分利益。中壽3月單月稅後淨利10.6億元，第1季稅後盈餘28.1億元，比起去年第一季的36.78億元，年減23.5%。