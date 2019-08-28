保險卓越獎／調薪幅度高於3%！旺旺友聯獲企業加薪、微型保險金質獎

▲旺旺友聯產險副總經理曹聖光（右）獲金管會主委顧立雄頒獎。（圖／旺旺友聯產險提供）

記者楊絡懸／台北報導

財團法人保發中心主辦兩年一度的「台灣保險卓越獎」於28日舉行，旺旺友聯產險獲頒「108年度保險業企業加薪-優良標竿企業獎」、「微型保險推展卓越獎（產險類-金質獎）」獎項，獲得學者專家與業者肯定。

為了響應政府推行「鼓勵企業加薪」行動方案，旺旺友聯產險分享經營成果給公司職員並同時培育優秀人才及提升生產力，以創造勞資雙贏的正面循環，2018年度規劃進行調薪政策，整體調薪幅度高於3%，調幅與同業相較高出，因此獲得保險業企業加薪獎。

旺旺友聯產險表示，為照顧弱勢族群也極力推動「微型保險」業務，推廣微型保險的用意，是協助弱勢族群架構防護網，將保險的大愛，傳遞給每一個需要的人，旺旺友聯在2016年、2017年及2018年皆獲「業務績優獎」；其中，2017年及2018年獲得「辦理微型保險績效優良獎」。

「未來仍會為微型保險業務的推動繼續努力。」旺旺友聯產險表示，希望藉由今天的獎項拋磚引玉，喚起社會大眾對台灣弱勢團體的關心與愛心，讓更多的企業願意投入社會公益活動。旺旺友聯也會持續用行動來關懷溫暖每一個家庭，給予社會實質的幫助，期許成為「最值得信賴的保險公司」。